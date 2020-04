„Pandemie náš tým skoro nepoznamenala. Jsme omezení obecnými pravidly, nicméně kluci chodí normálně do práce, sedlčanská dílna jede, i když v trochu jiném režimu,“ vypráví chlapík, který kromě kamionu současně řídí i marketing týmu Big Shock Racing.

Na čem tým momentálně pracuje?

Provedli jsme úklid a prohlídku skladů. Za rok se nahromadí spoustu materiálu, který se musí zkontrolovat, jestli se ještě někdy použije. Obvykle vyházíme tři kontejnery železa. Jinak pracujeme na překvapení pro fanoušky a partnery. Jedná se o nový projekt, který je zatím tajný. Už brzy bude venku.

Bylo po lednovém Dakaru potřeba udělat nějaký zásah na vašem kamionu Iveco?

Karel byl rozebraný do posledního šroubku. Pracujeme na zdokonalení auta jako takového.

Mluvili jste i o přechodu na automatickou převodovku.

Současná nepřirozená situace její nasazení nejspíš oddálí. Přineslo by to relativně velké investice v řádech milionů. Z nich se nechceme za každou cenu vydat, protože žijeme ze sponzorských peněz. Musíme trochu vyčkávat, co pandemie přinese ekonomicky. Intenzivně pracujeme na doladění Karla, abychom byli schopní odjet závody, které nás mohou čekat.

Máte nějaké signály, kdy by se mohlo závodit?

Doufáme, že se sezona rozjede. Zatím máme před sebou na přelomu května a června testování v Tunisku, a potom v červenci vystoupení na Baja Aragon. O tom se musí v nejbližší době rozhodnout. Pokud by tyto akce padly, zase se toho pro nás moc nezmění. Jestli to situace dovolí, Karla bych v té době stejně testoval při trénincích s fanoušky v Sedlčanské kotlině.

V úvahách se dostáváte do poloviny roku. Co by se mělo dít v létě?

Čekáme na potvrzení kalendáře. V srpnu chceme jet polskou Baju a možná ještě jednu soutěž. Pozitivní na současných nepříliš radostných vyhlídkách je to, že se závod Morocco Desert Challenge přesunul z dubna na září.

To už bude na dohled další ročník Rallye Dakar…

Na podzim si budeme moci vybrat ze tří kvalitních soutěží. Kromě Morocco Desert Challenge se během dvou měsíců uskuteční i Rallye du Maroc a tuniská El Chott Rallye. Jsem na to sám zvědavý. Sice půjde spíš o test před vrcholem roku, ale tam už měří síly dakarští rivalové.

Jak je pro vás důležité se tam ukázat?

Jako tým jsme už docela vysoko. Nechci, aby to vyznělo nějak nepatřičně, ale zatímco v minulosti jsme chodili na výzvědy za soupeři, dnes jsme v pozici, že se chodí za námi. S většinou posádek se znám, protože i oni začínali zhruba před osmi roky jako my. Kde jsou ty časy, když jsem byl nejmladší (smích).

Myslíte, že konání příštího Dakaru není ohroženo?

Na 99 procent jsem přesvědčený, že se pojede. Zřejmě dojde k nějakým omezením, ale ta nemoc tady je a každý se s ní bude muset porvat. Myslím, že organizátoři teď ještě vyčkávají, ale někdy v půlce léta jistě představí novou trasu.

Během letošního Dakaru jste se stal poprvé otcem. Máte na rodinu v době koronavirové krize dost času?

Vzhledem k tomu, co se teď děje, mám na dceru čas. Jsem s holkami každý den. Vidím, jak Mia roste, jaké dělá pokroky. Kdybych normálně pracoval, což obnáší kromě jiného řadu schůzek, tolik času bych s ní trávit nemohl.

Jak zvládá dědečkovskou roli váš předchůdce v kabinách sedlčanských kamionů Martin Macík starší?

Když pobýváme v Sedlčanech, tak se děda, stejně jako babička, na malou vždycky moc těší. Mia je teď u táty na prvním místě a ten si s kočárkem počíná docela dobře (smích).

Stav nouze vás donutil stejně jako tisíce dalších podnikatelů zavřít kavárnu na pražské Letné. Jak to vnímáte?

Je to realita. Pilot Cafe funguje na otevřené okénko. Nejdůležitější je, abychom ukaučovali, na kolik nás to přijde. Říkám si, hlavně se z toho nepodělat. Samozřejmě se už těším, až se vrátíme do normálu a až bude zase otevřeno.