Petra Matoušková vyhrála krajský přebor mladších žákyň v pětiboji

Jiří Tuček

Letošní přebor Středočeského kraje v atletickém pětiboji mladších žáků a žákyň byl rozdělen kvůli velkému počtu účastníků dokonce do tří skupin a kolínští závodníci byli zařazeni do skupiny, která bojovala o medaile i výkony, které by mohly znamenat postup na mistrovství České republiky, v Čáslavi.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Tuček