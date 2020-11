Zažil jste někdy ve své kariéře, že by se jelo na takto důležitý zápas jako je start Ligy mistrů v horší situaci, než teď?

Ne. V této době je vše extrémní a my se tomu musíme přizpůsobit. Pro nás je hlavní, že alespoň začneme zase hrát, jen je otázkou, jak často budeme hrát a jakou budeme moci mít na zápasy přípravu.

Od posledního zápasu je to více než tři týdny, tým byl v karanténě, nemůžete společně trénovat. K tomu je i nový rozehrávač. Jak citelné zásah do týmu to je?

Už nás snad nemůže nic překvapit. Snad jen kdybychom jeli na zápas hned minulý týden, kdy nám končila karanténa. Takhle jsme měli alespoň pár dní na to dohnat kondici. Já se ale snažím těmito věcmi nezaobírat a jsem rád, že hlavně budeme hrát zápas. Mě osobně to totiž už dost štve, když to řeknu kulantně, protože individuální přípravu jedu už od března s tím měsícem a půl, kdy jsme mohli něco dělat jako tým a něco jsme stihli odehrát. Už mě to přestává bavit.

Jak jste zvládl onemocnění koronavirem?

Byl jsem v pohodě. Ani jsem neměl teplotu. Jen jsem po pár dnech měl rýmu a malinko kašel a tak z padesáti procent jsem ztratil čich, ale nic omezujícího. Utekl jsem do Brna, kde jsem nemusel nikoho potkat jako v Poděbradech. Snažil jsem se každý den něco dělat se svými syny a chodili jsme si zahrát na venkovní hřiště. Ale dlouhodobě mě tohle nebaví a nejradši jsem v hale. Trénink na venkovním hřišti je z padesáti procent jiný sport.

Takže teď jste byl jen na venkovním hřišti a teď jedete na zápas Ligy mistrů, navíc na hřiště třetího týmu minulé sezony. Jak vidíte sílu Dijonu?

Je to jeden z týmů, který by měl postoupit do další fáze s ohledem na to, jak si vedl v minulé sezoně a že i teď vládnou francouzské lize. Je to těžký soupeř.

Zažil jste dva roky staré souboje s Dijonem. Vybavíte si je?

Tohle jsou zápasy, které si dobře pamatuji. Byly specifické. Při prvním jsme měli oslabenou sestavu. Nebylo nás moc, kdo mohl hrát. Při odvetě v Nymburce jsme jim chtěli prohru oplatit, nehráli jsme vůbec špatně, byli jsme pořád ve vedení, ale v poslední čtvrtině jsme zápas ztratili. Měli jsme tehdy vyhrát, ale nedokázali jsme pokrýt jejich rozehrávače Holstona. Ta prohra mě tehdy hodně štvala.

Je Holston důkazem, že i s malou výškou se dá hrát basketbal na nejvyšší úrovni?

Jednoznačně. Když hráč dokáže zdokonalit své přednosti, tak může hrát i s takovou výškou. Pro nás pivoty je docela problém, když takové hráče musíme přebrat. Je to i o tom, abychom je měli dobře naskautované a věděli, jestli pak jde hráč raději do nájezdu, doleva, doprava, nebo střílí. Pak je to o tom, abychom si to v ten správný moment vybavili. Když je ten hráč ale šikovný, tak většinou zbývá jen ho faulovat. Ale i faul může být v těchto situacích někdy výhra.

Dijon zřejmě nastoupí do utkání bez trenéra, který má koronavirus. Je to podle vašich zkušeností velký problém, když chybí hlavní trenér?

To se stává málokdy, ale pamatuji si, že když tu byl ještě Neno Ginzburg, tak byl chvíli nemocný a pár zápasů nás musel trénovat tehdy ještě asistent Oren Amiel. A nebyla to tak velká změna. Asistent trenéra je na všech trénincích a často tam funguje jako hlavní trenér. Trenéři jsou v kontaktu neustále, vědí o sobě všechno, jak druhý reaguje, takže bych to neviděl, že to pro ně bude nějaký velký handicap.

Jdete do zápasu s novým rozehrávačem Retinem Obasohanem. Jeho hra je hodně odlišná od Luky Rupnika. Jak ho vidíte?

Je to určitě jiný typ. Nebude se tak tlačit do střel, jako Luka. Také by měl být lepším obráncem. Těžko ale za současných okolností hodnotit, protože jsme spolu zatím nehráli. Věřím, že mu pomůžeme se co nejrychleji aklimatizovat. Je vždy obtížné, když se tak důležitý post mění v průběhu sezony.

David Šváb