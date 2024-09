Jako první okusila atmosféru mistrovství kladivářka Julie Trnečková. Ta nastupovala ke své soutěži ze čtrnácté pozice v tabulkách. Po prvním nezdařeném hodu ve druhé sérii poslala své náčiní na 37,95 m a ve třetím pokusu předvedla jen o málo kratší hod a v celkovém pořadí to znamenalo kvalitní desáté místo v republice.

O dvě hodiny později nastoupili k nejdůležitější soutěži roku kladiváři a mezi nimi i největší favorit Josef Pazdera, který letos dokázal dokonce překonat český rekord. A svěřenec Tomáše Prajsnera nenechal od začátku nikoho na pochybách, kdo je nejlepším českým kladivářem. Hned v prvním pokusu poslal kladivo na 62,86 m a o zlaté medaili bylo rozhodnuto. Josef přidal v předposlední sérii ještě sedm centimetrů a první zlatá medaile pro kolínskou výpravu byla na světě! Druhým kolínským zástupcem v soutěži byl teprve čtrnáctiletý Matyáš Lesák. Ten při své mistrovské premiéře dosáhl ve třetí sérii výkonu 40,40 m, který ho zařadil na dvanáctou příčku.

Jako čtvrtá se představila v rozbězích na 100 metrů překážek čtrnáctiletá Vanessa Stachová. Ta si dokázala vylepšit osobní maximum na 15,21 s, a to jí vyneslo konečnou 15. příčku a zařazení do ASCM pro příští rok.

O pár minut později se v rozbězích na 60 metrů představila další kolínská medailová naděje Mia Plačková. V druhém rozběhu se jí výtečně povedl start, a tak si mohla dovolit i luxus uvolněného závěru a po vítězství postoupila do finále nejrychlejším časem z rozběhů 7,71.

Výborný závod prožila rovněž čtrnáctiletá Eliška Ptáčková ve skoku vysokém. Ta si dokázala ve velmi vyrovnané soutěži vylepšit osobní maximum o tři centimetry na 164 cm, a to znamenalo výbornou pátou příčku, přičemž o tom, že Eliška nezískala bronzovou medaili, která ležela na stejné výšce, rozhodl pouze vyšší počet nezdařených pokusů na jednotlivých výškách.

V závodě diskařů měl Kolín dokonce trojnásobné zastoupení. Ondřeji Kubelkovi se závod vůbec nepovedl, když v jediném zdařeném pokusu disk poslal pouze do vzdálenosti 29,08 s a skončil na 14. místě. O jedno místo byl výkonem 35,13 m lepší Matyáš Lesák, který měl ale velkou smůlu, když nepatrně přešlápl třetí pokus, ve kterém jeho disk dopadl minimálně do vzdálenosti 42 metrů, což by mu bohatě zajistilo užší finále. Do toho se bez problémů probojoval Josef Pazdera, který sice zakládal hodem dlouhým 47,05 m, ale postupně se zlepšil na 52,10, 56,24, 56,43 a 57,37 m a suverénně vybojoval svou druhou zlatou medaili.

Finále běhu na 60 metrů přineslo zklamání Mie Plačkové. První finálový start byl totiž „ulitý“ a opakovaný start Mie vůbec nevyšel. Navíc cílová fotografie rozhodla o tom, že při času 7,77 s, kterého dosáhla i bronzová Rozálie Nápravníková z Benešova, rozhodly o její „bramborové“ medaili pouhé dvě tisíciny sekundy.

To Kateřina Bílková, která v běhu na 1500 metrů překážek obhajovala loňskou bronzovou medaili, měla v cíli důvod k radosti. Tempo jejího závodu rozběhla neskutečně rychle svitavská Lucie Jílková. Protože krátce po startu se díky tomuto tempu oddělila od startovního pole trojice, jejíž součástí Katka byla, nezbylo jí, než toto tempo akceptovat. Už v polovině trati bylo zřejmé, že svěřenkyně trenérů Jany Šedinové, Dominika Holuba a Jakuba Dudáše běží na skvělý osobní rekord. I když v závěrečné části závodu ztratila kontakt s prvními dvěma závodnicemi, z nichž vítězná Jílková zaběhla rekord mistrovství, uhájila bronzovou pozici v čase 5:09,84 min., což bylo vylepšení jejího osobního rekordu o 14 sekund.

Předposledním kolínským sobotním startem bylo vystoupení Adély Duškové v rozběhu na 300 metrů. Ta se dokázala po delší době znovu dostat pod hranici 42 vteřin a časem 41,58 s doběhla čtvrtá. Postupový čas ale držela pouze do následujícího rozběhu, kdy ji třetí v cíli odsunula z postupové pozice o čtyři setinky. Třetí rozběh byl ale nejrychlejší, a tak z toho nakonec pro Adélu byla jedenáctá příčka.

Sobotu z kolínského pohledu zakončila epická bitva štafet na 4x60 metrů. Sestava Stachová, Dušková, Szitásová, Plačková dokázala po skvělém výkonu časem 29,31 s překonat nejen kolínský historický rekord, ale i rekord český! Jeho držitelkami se ale kolínská děvčata nestala, protože v rozběhu doběhla až druhá za vynikající štafetou pražské Dukly, která běžela dokonce čas 28,80 s, a z druhého rozběhu se před ně dostala ještě sestava Triatletu Karlovy Vary za výkon 29,18 s. Bronzové medaile ale kolínským dívkám už nikdo nevzal, a tak po sobotě Sokol Kolín-atletika držel v medailovém pořadí 141 zúčastněných klubů s bilancí 2 zlatých a 2 bronzových medailí nádhernou třetí příčku.

První, kdo se z kolínských atletů postavil na start svého závodu v neděli, byla Vanessa Stachová. Ta startovala ve třetím rozběhu na 200 metrů překážek a vedla si velmi dobře. Doběhla jako čtvrtá v kvalitním osobním rekordu 30,15 s a ten jí vynesl celkové jedenácté místo.

Zklamání prožila v dálkařském sektoru Yvona Szitásová, která do soutěže vstupovala se čtvrtým nejdelším letošním výkonem ze všech startujících. Závod začala nevýrazným skokem 501 cm. Ve druhé sérii se zlepšila na 515 cm a na chvíli se dostala do postupové osmičky. Soupeřky ji ale z ní postupně vytlačily a Yvoně nakonec na ni o jediný centimetr nestačilo ani další zlepšení na 519 cm a zůstala na nevděčné deváté pozici.

V rozbězích na 150 metrů se představila dvojice kolínských sprinterek. V prvním rozběhu to byla Adéla Dušková, která doběhla na čtvrté pozici za 19,55 s, což pro ni znamenalo stejně o den dřív na dvojnásobné trati jedenáctou příčku. Vyšší ambice měla ve druhém rozběhu Mia Plačková. Té se podařilo v závěru uhájit přímo postupové druhé místo a do finálového běhu se dostala pátým nejrychlejším časem.

A finálový běh se tentokrát na rozdíl od sobotní šedesátky svěřenkyni Antonína Morávka vydařil. Po výborném startu se dostala v rovince na třetí příčku, a byť na velice rychlé vítězné duo tvořené jabloneckou Hornovou (18,10) a sprinterkou pražské Dukly Táčnerovou (18,15) nestačila, dokázala na cílové čáře o tři setinky bronzovou pozici udržet ve výborném čase 18.49 s.

Posledním kolínským individuálním startem byla účast Ondřeje Kubelky v soutěži koulařů, v níž podle papírových předpokladů neměl být adeptem na postup do finále. Ale koule mu vyšla mnohem lépe než sobotní disk. Ve druhé poslal čtyřkilogramové náčiní na 12,82 m a dostal se do finálové osmičky, kterou si ještě pojistil ve třetím vrhu osobním rekordem 13,14 m. A tento výkon mu nakonec zajistil nečekané osmé árodní rekord.

Závěrečným závodem šampionátu byla štafeta na 4x300 metrů. Kolínské dívky v sestavě Vanessa Stachová, Adéla Dušková, Kateřina Bílková a Mia Plačková nastoupily v prvém běhu, v němž zásluhou štafety Olympu Praha padl národní rekord. Kolínská sestava finišovala jako čtvrtá v čase 2:49,70 min. V celkovém pořadí tento čas nakonec znamenal šestou příčku.

Pro kolínskou výpravu tak byl letošní šampionát velmi úspěšný. Ziskem dvou zlatých a tří bronzových medailí, k nimž přidali ještě čtvrté, páté, šesté a osmé finálové místo, zaujali mladí kolínští atleti místo mezi absolutní českou klubovou špičkou, když v medailovém pořadí 141 klubů obsadili vynikající šestou příčku.