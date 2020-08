Jako už tradičně se dařilo domácímu Pavlu Peňázovi, který jako jediný dokázal nasbírat přes 4000 bodů a jasně předčil ostatní konkurenty.

Pavel Peňáz, který již od loňska startuje v kategorii nad 50 let a hází tedy o něco lehčím náčiním, než je mužské (koule a kladivo 6 kg, disk 1,5 kg, oštěp 700 g a břemeno 11,34 kg), si neustále udržuje vysokou formu, s níž konkuruje v atletické prvoligové soutěži mnohem mladším závodníkům, dosáhl pozoruhodných výkonů.

Kladivo poslal do vzdálenosti 51,47 m, kouli na 14,99 m, disk na 46,57 m, oštěp na 46,07 m a břemenem hodil 18,10 m, což byly vesměs ve všech disciplínách nejdelší výkony. V součtu to pak znamenalo 4279 bodů! Druhý kolínský zástupce Tomáš Prajsner posbíral 2535 bodů a skončil v otevřené kategorii 35-55 let pátý.

Raritou závodu byly nové evropské rekordy v kategorii mužů nad 90 (!) let, kterých dosáhl Zdeněk Vašata ze Sokola Hradec Králové. Ten celkově nasbíral díky věkovým koeficientům 3924 bodů a rekordem je také jeho výkon v hodu kladivem o váze 3 kg 26,07 m.