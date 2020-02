V předehrávce druhého kola držel Kolín krok se soupeřem osm minut. To prohrával o tři body (33:30). Od té doby se mu úplně rozpadla hra. Kupil chyby, těžko se prosazoval v koncovce. Náskok Hradce Králové tak v poklidu narůstal. V jednu chvíli byl dokonce třicetibodový.

Kolín díky porážce na Východočechy opět ztrácí dvě výhry.

„Naši hráči k tomu přistoupili jako by se hrál přátelský zápas. Snad si ani neuvědomovali, o co se hraje. Ani jeden z devíti hráčů, kteří nastoupili, nesnese přísnější měřítko. Z naší strany to byl trapný výkon,“ zlobil se trenér Kolína Pavel Beneš.

„Předvedli jsme jiný výkon, než v minulém domácím utkání. Snad jsme se výkonem proti Kolínu našim fanouškům omluvili. Od začátku jsme si šli za svým cílem a nebylo pochyb o tom, kdo vyhraje,“ konstatoval trenér Hradce Králové Lubomír Peterka.

Nyní na týmy z NBL čeká dlouhá pauza. Další utkání odehraje Kolín až v sobotu 29. února. Na domácí palubovce hostí od 17.45 hodin Brno.

Body: Lošonský 24, Sedmák 18, Tresač 16, Barac 14, Stamenkovic 9, Andres 5, Kantůrek 3, Halada 2 – Gill 15, Durham 14, Richardson 14, Igrutinovic 10, Machač 8, Číž 3, Granić 2, Kolář 2. Rozhodčí: Blahout, Linhart, Kovačovič. Střelba 2 body: 45/29:37/19. Trojky: 29/7:22/8. TH: 15/12:9/6. Doskoky: 45:27. Chyby: 16:18. Diváků: 187. Čtvrtiny: 24:16, 24:14, 23:12, 20:26.