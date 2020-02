Mají za sebou základní část a dvě kola v nadstavbové čísti. Postavení v tabulce NBL ale neodpovídá jejich představám. Basketbalistům Kolína patří zatím poslední dvanáctá příčka.

Trenér kolínských basketbalistů Pavel Beneš | Foto: Deník / Vladimír Malinovský

„Po 24 utkáních na tom samozřejmě nejsme tak, jak bychom chtěli, ale i takové okamžiky přináší sport. To, že se nám nedaří podle našich představ, nás však o to více motivuje k většímu úsilí v tréninku, abychom se z této nepříznivé situace dostali co nejdříve,“ uvedl trenér Pavel Beneš.