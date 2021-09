„Jsem rád, že jsem vyhrál. Výhra mě těší dvojnásob, protože to bylo na domácích kurtech,“ řekl čtrnáctiletý tenista.

V cestě za titulem ve dvouhře musel nejprve zdolal Tadeáše Dostála.

„První set jsem vyhrál, ale pak soupeř začal hrát lépe a bylo to pro mě těžší. Rozhodla koncovka v druhém setu,“ přiznal.

Ve druhém kole narazil na Petra Židů, kterého porazil ve třech setech.

„Od začátku jsem hrál dobře. S Petrem se znám, věděl jsem, co mám na něj hrát. Ale v druhém setu za stavu 4:1 jsem to podcenil, Péťa se chytil a nekazil. Ve třetím setu jsem byl více aktivní a to rozhodlo o mém vítězství,“ podotkl.

Finále bylo čistě v režii hráčů z Kolína. O trofej se utkal s Adamem Janečkem. Během zápasu se nedostal do výraznější krize a zvítězil přesvědčivě 6:1, 6:1.

„Na finále s Adamem jsem si věřil. Znám jeho slabiny, protože jsme ze stejného klubu a hrajeme spolu docela často,“ řekl vítěz.

Patrik Ulrich neslavil pouze v singlu, ale radoval se také v deblu, kde společně s Perem Židů opanovali pavouka bez ztráty setu. Ve finále dokonce nadělili bratrům Klímovým kanára a vyhráli 6:4, 6:0.

„Letos jsme spolu už několikrát hráli a vedlo to k vítězství. Jsme sehraní a můžeme se na sebe spolehnout,“ uvedl Patrik Ulrich.

Pro něho to byl od začátku kariéry dvacátý vítězný turnaj mezi jednotlivci a osmnáctý mezi deblisty.

„Třeba jsem vyhrál letní krajské přebory mladších žáků a zimní přebory ve starších žácích. Dále jsem se zúčastnil mistrovství republiky starších žáků v Prostějově,“ pochlubil se Patrik Ulrich.

Třeba jednou přidá titul v nejprestižnější kategorii mezi dospělými. A kdoví, třeba i na velkých mezinárodních turnajích.

To je ale ještě daleká budoucnost…