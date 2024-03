/VIDEO, FOTOGALERIE/ Kolínští volejbalisté sehráli ve dvou dnech dva klíčové zápasy, které je měly přiblížit vytouženému cíli, k záchraně 1. ligy, druhé nejvyšší české soutěže i pro příští rok. Proti Plzni se to povedlo dokonale. Západočeského soupeře Kolín jednoznačně smetl. V Holubicích vybojoval hodně cenný bod.

Z volejbalového utkání první ligy mužů Kolín - Plzeň (3:0) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

V prvním setu domácí dovolili Plzni díky pestrému útoku a minimu chyb jen patnáct bodů. Ve druhé sadě si klidný průběh zajistili hned v úvodu body po úspěšném servisu. A poslední set už byl ze strany hostů spíš jen křeč. Takže Kolín bral tři body.

Následovalo utkání v jihomoravských Holubicích. Tento tým suverénně vede skupinu o udržení. Kolínu se na jeho palubovce povedlo to, v co tajně doufal - přivézt alespoň bod. Ve vyrovnaném utkání už dokonce vedl 1:2 na sety, ale domácí dotlačili zápas to rozhodujícího tiebreaku a v něm těsně zvítězili. Spoléhat se mohli hlavně na zkušeného univerzála Koláře, dlouholetou oporu extraligového Zlína, který byl v koncovkách téměř neomylný.

„V této fázi má každý bod cenu zlata, z tohoto pohledu má bodík z palubovky jasného lídra skupiny velkou hodnotu. V některých fázích utkání jsme mohli dokonce pomýšlet i na větší bodový příděl, soupeř však ve vypjatých koncovkách předvedl svou zkušenost a kvalitu,“ řekl kolínský trenér Miroslav Šotola.

Příští zápas sehraje Kolín doma. Ve Sportovní hale Borky hostí v pátek 15. března od 18 hodin tým Matematicko-fyzikální fakulty Praha. Kolín je nyní na třetím místě tabulky, má čtyřbodový náskok na Lvy Prahy B a čtyřbodovou ztrátu na druhý celek ČZU Praha.

Kolín: Hoang, Hrazdira, Čermák, Khorolenko, Rous, David, Hauf, střídal Šotola.

Kolín - Plzeň 3:0 (15, 20, 12)

Holubice - Kolín 3:2 (25, -23, -22, 19, 13)