Pojedete na domácí trati. Je to pro vás výhoda?

Těším se, že budu mít podporu fanoušků. Doufám, že ani tentokrát nezůstanou doma a budou na trati slyšet. V Kolíně často pobývám na soustředění, takže závodní okruh z tréninků dobře znám.

Jak jste v dosavadní sezoně spokojený s výsledky?

Docela jsem, ale vždycky to může být lepší. Přece jen jsem čekal malinko lepší výsledky. Asi se na tom v půlce sezony trochu podepsala nemoc. V domácím poháru jsem pak vypadl z boje o celkové prvenství. Nakonec jsem skončil třetí, což ale není špatné.

Netajíte se se úmyslem domácí šampionát ovládnout, jakou máte vůbec na mistrovství ČR bilanci?

Před rokem jsem byl druhý, ale celkový počet medailí bych asi nedal dohromady… (směje se) Mezi dospělými jsem stál několikrát na pódiu, ale titul mi chybí. Zlato mě teď nejvíc láká.

Letos má z domácích soupeřů asi nejlepší formu Michal Boroš. Co se dá na něj vymyslet?

Vyhrát bude strašně těžké, to přiznávám. Michalovi to jezdí, ale člověk nikdy neví, co se může při cyklokrosu na kluzké trati nebo v písku přihodit. Budu se soustředit na svůj výkon. A jestli pojedeme se skupině, budu se až v závěru rozhodovat, co se dá vymyslet.

Momentálně panuje na leden nezvykle teplé počasí, ale na víkend má se ochladit a předpověď slibuje mráz. Vyhovuje vám, když trať zmrzne?

Trať si před mistrákem ještě pořádně projedu, ale myslím, že v Kolíně už v sobotu po poledni nebude namrznuto. Spíš očekávám blátíčko a mokrý písek, protože hodně napršelo.

Jaký je váš oblíbený povrch?

Nejlíp se mi jezdí, když je sucho, ale umím i na vlhkém blátě, které se nelepí. Nesmí ho ale být moc.

V sobotu pojedete i o nominaci na mistrovství světa, zvyšuje to vaši motivaci?

Na šampionátu v Americe bych rád startoval. Je to velká motivace. Pokud bych v Kolíně vyhrál, měl bych mít nominační jistotu. Případně by mohlo stačit, kdybych skončil druhý a podal nadprůměrný výkon. O účast v Fayetteville budu bojovat.

Doma máte duhový trikot z juniorské kategorie na MS 2010 v Táboře, jak tenhle úspěch vzpomínáte?

Je to už pár let, ale pořád si toho cením… (usmívá se) Lidé říkají, že stát se mistrem světa není nikdy jen tak. Doufám, že budu mít v sobotu tak silné nohy jako tenkrát v Táboře.