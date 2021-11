Nadcházející víkend patří podniku, který je pro všechny domácí i zahraniční fanoušky naprostým svátkem. Světový pohár v cyklokrosu v Táboře bezesporu patří mezi absolutně nejprestižnější sportovní akce, které můžete v letošním roce navštívit.

I s ohledem na to je více než potěšující, že na startu bude hned osm kolínských závodníků.

V juniorské kategorii to budou Patrik Černý a Daniel Rubeš. Mezi muži do 23 let pak reprezentují kolínské barvy Robert Hula, jenž byl minulý víkend na evropském šampionátu nejlepším Čechem a jeho kolega Jakub Kučera. V ženách pak na své podzimní turecké MTB úspěchy naváže Tereza Tvarůžková. A celý oktet uzavírá v elitní kategorii mužů trojice Matěj Ulík, Tomáš Paprstka a Timofei Ivanov.

Závodní program:

9:30 – junioři

10:30 – juniorky

11:40 – muži kategorie U23

13:25 – ženy elite

14:50 – muži elite