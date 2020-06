Souhra náhod spojených s letošním zrušením všech světových a evropských vrcholů způsobila, že na zahájení oslav tohoto výročí se uskuteční ve středu 17. června na kolínském stadiónu v rámci projektu Spolu na startu velký mítink ČAS s účastí naprosté české atletické špičky.

Od 15.30 hodin se na stadiónu Mirka Tučka v kolínských Borkách představí nejlepší čeští reprezentanti v celkem 17 disciplínách. Na pořadu mítinku budou mužské i ženské sprinty na 100 a 200 metrů a 100 a 110 metrů překážek, 400 metrů žen, 3000 metrů žen a 5000 metrů mužů, výška a dálka mužů, tyč a trojskok žen, koule a kladivo mužů a oštěp a kladivo žen.

A konkurence by měla být vynikající, v Kolíně srovnatelná jen s finále Mistrovství ČR družstev mužů a žen v roce 2014. Na předběžné startovní listině se nacházejí takové hvězdy současné české atletiky, jako je dvojnásobná olympijská vítězka a světová rekordmanka Barbora Špotáková, halový mistr Evropy v běhu na 60 metrů překážek Petr Svoboda, juniorská mistryně světa ve skoku o tyči Amálie Švábíková, stříbrný z halového mistrovství Evropy v Praze ve skoku dalekém Radek Juška, vítězka Světové univerziády v běhu na 5000 metrů Kristiina Mäki, stříbrná z loňského Mistrovství světa žen do 22 let v běhu na 400 metrů Lada Vondrová a celá řada dalších vynikajících závodníků včetně domácích odchovanců kladivářky Kateřiny Šafránkové a sprintera Štěpána Hampla, současné nejlepší kolínské atletky tyčkařky Zuzany Pražákové a dalších výborných kolínských atletů.

Velkou smůlou je samozřejmě to, že i přes navýšení možné kapacity sportovních akcí od pondělí 8. června na 500 osob, bude možná účast maximálně 150 diváků, i když zájem o tento mítink zcela určitě několikanásobně převýší tuto kapacitu. Vstupenky na zahájení oslav 120 let kolínské atletiky v ceně 120 korun Kč jsou v prodeji od středy 10. června na atletickém stadionu, rezervovat si je můžete zasláním objednávky na e-mail jiri.tucek@email.cz.