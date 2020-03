Domácí v závěrečném dvoukole přivítali dva nejlepší týmy základní části, v sobotu suveréna letošní soutěže Písek, prakticky výběr Jihočeského a Západočeského kraje, v neděli mezinárodní basketbalovou akademii GBA, vyztuženou českými mládežnickými reprezentanty, která se v tabulce nachází na druhém místě. A k vidění byl parádní basketbal, ve kterém mladí Medvědi potvrdili svou oprávněnou příslušnost k domácí špičce. Kolínští se v těchto dvou zápasech museli obejít bez nemocných Lukáše Kosíka a Petra Švestáka, takže obě utkání odehráli v osmi lidech.

BC Kolín – Písek 84:86

Hostující tým píseckých Sršňů se v této sezóně prezentuje celoplošnou agresivní obranou a také v Kolíně se této taktiky od začátku držel. Jeho hráči nastoupili do utkání sebevědomě a nenechávali mladé Medvědy ani na chvilku vydechnout. V útoku pak nevynechali jedinou příležitost ohrozit kolínský koš, ať už nájezdem, nebo střelbou z větší vzdálenosti. A velmi úspěšně.

Kolínští zaostávali, nedala se jim upřít snaha, ale respekt z mužstva, který každého soupeře v soutěži drtí a v průměru zaznamenává přes sto bodů na utkání, byl zřetelný. Postupem času se domácí přece jen přizpůsobili tempu hry a utkání se stávalo vyrovnanějším. Poločasový rozdíl sedmnácti bodů dával hostujícímu týmu klid do druhé půle.

Možná zřejmě až moc velký. Ze šaten totiž vyběhli na palubovku v kolínském dresu úplně jiní hráči. Najednou bylo mladých Medvědů plné hřiště, nedávali hostům tolik prostoru pro útočné kombinace a sami naopak trestali každou jejich chybičku v obraně. Tomáš Merta s Kevinem Týmlem se stali pod košem nezastavitelnými a David Vetor vše podpořil svými oblíbenými trojkovými projektily.

Blížil se konec utkání a náskok hostů byl skoro pryč. Domácí se přiblížili na rozdíl čtyř bodů. Kdo by si v první půli pomyslel, že se hosté budou obávat o výsledek? Ale v těchto chvílích se ukázala zkušenost a um hostujících lídrů, Vojtěcha Sýkory a Martina Svobody. Buď sami zakončili, nebo pro své spoluhráče vytvořili takovou příležitost, ze které nešlo neskórovat.

Kolínští dřeli a znovu a znovu náskok Sršňů snižovali, bohužel na menší než dvoubodový rozdíl hosté domácí tým nepustili.

„Byla to parádní bitva, ve které celkově lepší tým vyhrál. Škoda. Písek se neporáží každý den, ale za druhý poločas zaslouží hráči obrovskou pochvalu,“ uvedl trenér Miroslav Sodoma.

Sestava a body Kolína: Vetor 17, Týml 16, Merta 14, Novák 14, Somberg 11, Vacek 10, Vlček 2, Vítek. Čtvrtiny: 19:34, 39:56, 61:72.

BC Kolín – GBA Jindřichův Hradec 105:95 pp

Jestliže sobotní utkání bylo v koncovce velmi dramatické, pak to nedělní bylo jen pro silné povahy. A mělo vše, co k vrcholnému mládežnickému basketu patří, nádherné akce, nepochopitelné chyby, trenérské šachy, infarktový závěr, prodloužení.

. Oba týmy nastoupily se snahou hrát rychlý kombinační basket a předčít svého soupeře útokem. To vydrželo pouze jednu čtvrtinu. Kolínští byli v tomto způsobu hry výrazně lepší a vybudovali si slušný náskok.

Hostující trenér pochopil, že tudy cesta k úspěchu nepovede a od té druhé změnil ráz utkání. Častým střídáním, oddechovými časy a diskusemi s rozhodčími kouskoval hru, takže ta ztratila na tempu i atraktivitě. Ale přinesla hostujícímu týmu úspěch.

Na palubovce se odehrával pěší basket, ve kterém silní a urostlí hosté dominovali. Domácí se s tím nedokázali úspěšně vyrovnat a jejich náskok se bod po bodu snižoval. Nedokázali soupeři vnutit svůj způsob hry, v obraně místo míčů sbírali jen fauly a přišel první kritický moment. V průběhu třetí čtvrtiny museli pro pět faulů postupně odstoupit oba rozehrávači, Filip Somberg a David Vetor. O rozehrávku se tak střídavě museli dělit Pavel Novák, Lukáš Vacek a Zdeněk Vítek a chvíli to trvalo, než si na to tým zvykl.

Všichni dřeli do úmoru, ale hosté dál trpělivě ukrajovali z jejich náskoku, a když se v poslední minutě, po trestných hodech, poprvé v utkání dostali do vedení (81:83), nevypadalo to s domácími nadějemi na výhru vůbec dobře. Navíc následující akce Kevina Týmla skončila jen na obroučce a hosté měli po úspěšném obranném doskoku v držení míč.

Třicet vteřin do konce, hosté v útoku, zdálo se, že je rozhodnuto. Mladí Medvědi však už mnohokrát ukázali, že se v takových chvílích umí ještě víc semknout. Pes obranář Michal Vlček ustál nájezd hostujícího rozehrávače a ten svou úlohu nezvládl. Pokusil se nafilmovat faul domácího hráče, ale rozhodčí mu to nezbaštili a udělili mu technickou chybu. A další dostal za protesty. Sečteno, podtrženo, dva trestné hody pro Kolín a poté, patnáct vteřin před koncem ještě míč pro domácí.

Na čáru trestného hodu se postavil Pavel Novák a s ledovým klidem ostříleného hráče pokeru obě suverénně proměnil a srovnal skóre. V poslední akci základní hrací doby míč po ose Pavel Novák – Kevin Týml naneštěstí pro domácí opět jen zaťukal na obroučku a šlo se do prodloužení.

Snad všichni přítomní se museli domnívat, že tohle nemůže domácí tým zvládnout a dohrát zápas v plném počtu (pět hráčů se čtyřmi fauly), ale šest statečných bylo jiného názoru a výsledek prodloužení (22:12) hovoří za vše.

Každý přidal do skládačky svůj díl. Tomáš Merta s Michalem Vlček doskoky pod oběma koši, Zdeněk Vítek perfektní obrannou práci, Pavel Novák a Kevin Týml úspěšné nájezdy, ale hlavní slovo si vzal Lukáš Vacek. V rozhodujících chvílích dvakrát prosvištěl hostující obranou, proložil to povedenou trojkou a tento náskok si už mladí Medvědi zkušeně pohlídali.

Nezbývá, než před jejich výkonem smeknout. Vždyť porazili loňského vítěze Extraligy U19. A především sami sobě dokázali, že dokáží hrát i s nejlepšími týmy v republice.

Sestava a body Kolína: Týml 28 (12 doskoků), Merta 20, Vacek 20, Novák 17, Somberg 9, Vetor 8, Vítek 2, Vlček 1. Čtvrtiny: 23:10, 42:31, 63:56, 83:83.