Volejbalové Kladno získalo na začátku přípravy na nový ročník extraligy kýženého třetího blokaře. Obranu na síti vyztuží mladý slovenský reprezentant se zkušenostmi z Evropského poháru a kvalifikace ME Lukáš Kyjanica. Orlům se upsal na dva roky.

Lukáš Kyjanica, nová posila volejbalistů Kladna. | Foto: archiv L. Kyjanici

Jak přiznal, nešel úplně do neznáma. "Českou extraligu jsem sledoval, protože tady působí moji spoluhráči z reprezentace. Informoval jsem se a vím, že Kladno je na tom velmi dobře. Myslím, že je to pro mne skvělá příležitost se výkonnostně a herně posunout," uvedl odchovanec Banské Bystrice, jenž na střední škole zamířil do tréninkového centra v Trenčíně. Poslední rok půl strávil v extraligovém celku Nitry.