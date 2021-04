Jeden vrchol mají za sebou, v Českém poháru získali stříbrné medaile. Nyní na ně čeká další výzva. Basketbalisté Kolína se v přímém souboji utkají s Opavou o druhé místo tabulky skupiny A1.

Z utkání 4. kola nadstavby BC Kolín - Opava (85:68). | Foto: René Svoboda

Oba týmy mají shodnou bilanci 20-10. Vzájemné zápasy mají lepší Medvědi, vedou 2:1 a mají k dobru dvacet bodů. To znamená, že pokud by Kolín uspěl, měl by o výhru víc, což by kolo do konce znamenalo jistotu druhé příčky a nového klubového maxima.