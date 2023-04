/ROZHOVOR/ Písník v Hradišťku 1, mezi Kolíňáky známý jako "První Hráďo", patří mezi oblíbené lokality místních otužilců. Častým návštěvníkem je zde od začátku letošního roku i Daniel Krejcar (26), civilním povoláním provozovatel čerpací stanice.

Otužilec Daniel Krejcar v Hradištku 1 v sobotu 8. dubna 2023. | Foto: Deník/Michal Bílek

Kdy jste začal s otužováním?

Začal jsem 1. února, tedy cca dva měsíce. Vždy jsem to chtěl vyzkoušet a obdivoval jsem lidi, kteří se tomu věnují.

Co tomu říká vaše rodina a okolí?

Obdivují to. Samozřejmě měli zpočátku i trochu strach, což je přirozené, ale mám od nich maximální podporu a fandí mi.

Je to možná krátká doba, ale přesto: pocítil jste již pozitivní dopady na zdraví?

Zcela určitě. Nejen, že se cítím celkově lépe a zlepšila se imunita, ale má to i velmi pozitivní vliv na mou psychiku. Zoceluje to tělo i mysl.

S klidným svědomím tedy můžete otužování doporučit?

Zcela jistě. Skvělá činnost na překonání sama sebe. Ten pocit v chladné vodě je jedinečný.