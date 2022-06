A co čeká všechny ty, kteří si v uvedený čas najedou cestu do zámeckého parku, který je tradičním sportovním a společenským kolbištěm celého klaní? Zjednodušeně byl se dalo říci, že klasika v každém směru. Proč také měnit věci, které v drobných obměnách fungují právě už oněch 25 let.

Kolotoč podání, smečí a ztrát se roztočí po rozlosování všech přihlášených v pátečním odpoledni a bude sportovní náplní zbytku pátečního dne a pozdního večera. K tomu všemu bude pro všechny přítomné připravena kupa dobrého pití, jídla a ostatních delikates, které jsou k mání po celou dobu této akce. A jelikož se jedná o jubilejní ročník, rozhodli se pořadatelé páteční večer zpestřit vystoupením skupiny Trampoty, která při prvních sedmi ročnících zpříjemňovala páteční večery svoji hudební produkcí. „A tak jste všichni srdečně zváni. Vstupné je na uvážení každého jednotlivého příchozího a je zcela dobrovolné,“ uvedl Aleš Šibrava z organizačního štábu turnaje.

Sparta proti Slavii. V Kolíně se bude slavit výročí 110 let od založení klubu

Sobotní den po sportovní stránce začne tak, jak v páteční noci skončil. Zápas bude střídat zápas v rytmu, který ve svém závěru určí týmy, které spolu budou v sobotním odpoledni bojovat o mety nejvyšší s tím, že boje o placku a s tím spojené konečné umístění na bedně je podle zaběhlého scénáře turnaje plánováno na sobotní pátou hodinu odpolední.

Posledním úspěšným míčem finálového klání končí do té doby převažující sportovní část celého turnaje, na kterou naváže společné zakončení turnaje v podobě after party se skupinami Prasákův gauč a Blue Bucks.

„Poslední dva roky jsme si společného a společenského setkávání moc neužili, a tak ať jste fandou úderů pod vysokou sítí, nebo dobrého pití, jídla a nebo prostě jenom příjemného posezení s přáteli, přijďte se na nás podívat. Těšíme se,“ řekl Šibrava. „Zároveň všechny ty, kteří bydlí v bezprostředním okolí parku, prosíme o shovívavost při této sportovně - kulturní akci, která se na místo činu vrací po třech letech,“ dodal pořadatel akce.