Nejzvučnějším soupeřem je Zaragoza, která má za sebou skvělou sezonu ve španělské lize. V první fázi skončila dokonce na třetím místě s bilancí 16-7 před dalšími třemi španělskými účastníky BCL Tenerife, Burgosem i Bilbaem.

Tahákem pro nymburské fanoušky bude zejména příjezd českého zelenáče Víta Krejčího, který byl v dresu Zaragozy zvolen mezi pět nejlepších mladých hráčů španělské ligy. Na podzim ho čeká draft do NBA, do zámoří ale ještě téměř jistě nepůjde.

Z druhého koše dostal Nymburk známého soupeře Nižnij Novgorod, se kterým se utkal už desetkrát včetně dvou duelů v minulé sezoně Ligy mistrů. Oba Nymburk vyhrál. Jeho novou akvizicí je Američan Luke Petrasek.

Ze čtveřice francouzských celků dostal Nymburk Dijon, se kterým hrál předloni. Tehdy zářil americký rozehrávač David Holston, který sice neměří ani 170 centimetrů, ale přesto stále patří mezi nejlepší hráče v soutěži a mělo by to tak být i v tomto ročníku.

Skupinu pak završují méně známé celky – maďarský mistr Falco Szombately, druhý tým polské ligy Start Lublin s bývalým hráčem Nymburka Tweety Carterem a turecký Tofas Bursa, který dosud hrál konkurenční Eurocup.

Přesný program zápasů by měl být oznámen 24. července. Předprodej vstupenek zahájí Nymburk na konci srpna. Co na los Ligy mistrů říkají samotní hráči?

Vojtěch HRUBAN: „Konečně jsme dostali skupinu, která je jednou z těch lehčích. Máme tam týmy, se kterými jsem já ještě nehrál, což je docela rarita. Ať už je to Bursa, Szombathely nebo Lublin, který je nováčkem v Evropě. Bude to pro nás tedy tak trochu neznámá, ale naše cíle budou stejné jako vždycky, tedy postoupit ze skupiny. Těším se na Zaragozu, což je skvělý tým a navíc je tam Víťa Krejčí."

Jaromír BOHAČÍK: „Myslím si, že s letošním losem můžeme být docela spokojení. Jinak řečeno – mohlo to dopadnout mnohem hůř. Naše skupina je celkem dobře namixovaná, že tam máme zvučná jména, ale i nové destinace, kam se rádi podíváme. Perlička pro nás bude Zaragoza s Víťou Krejčím. Na tento zápas se budeme hodně těšit.“

Jakub TŮMA: „Potěšilo mě, že se potkáme s Víťou Krejčím a zklamalo mě to, že tam máme Novgorod, kam je dlouhá cesta. Rozložení sil ve skupině se nyní moc odhadovat nedá, ale podle jmen máme skupinu přívětivou. Těším se na Víťu Krejčího, který než šel do Španělska, se rozhodoval, zda nepůjde do USK a byli jsme tam společně, bydleli jsme spolu na pokoji. Určitě mu napíšu.“

Petr ŠAFARČÍK: „Asi nikdo z nás si nepřál opakovat ten hezký výlet do mrazivého Novgorodu, ale čekal jsem, že to přijde. Alespoň víme, do čeho jdeme. Bursa je zas kousek od Bandirmy, kam jsme cestovali v březnu, takže také víme, co nás čeká. Zajímavý soupeř je Zaragoza s Víťou a pak jsou tam celky, co máme zas docela blízko. Věřím, že do Maďarska či Polska dorazí i fanoušci a někdo z rodiny.“

Martin KŘÍŽ: „Když se podíváme na ostatní skupiny, tak to nedopadlo nejhůř. Před losem jsem měl přání, koho bych nechtěl a samozřejmě se mi to nevyplnilo, pojedeme znovu do Novgorodu. Zápas se Zaragozou bude kvůli Víťovi trochu specifičtější, ale myslím si, že to nebude mít vliv na náš výkon. A Bursa je z těch tureckých celků asi nejpřijatelnější a nejlepší volba z těch pěti možných.“

David Šváb