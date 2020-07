Šestnáctinásobný český mistr se v základní skupině dalšího ročníku Ligy mistrů utká s ruským Nižním Novgorodem, francouzským Dijonem, španělskou Zaragozou, maďarským Szombathely, tureckou Bursou a polským Lublinem. Posledním soupeřem Nymburka pak bude jeden ze čtveřice účastníků kvalifikace – Iraklis Soluň, Keravnos Strovolos, Dněpropetrovsk či Groningen.

Sezona Ligy mistrů 2020/2021 by měla odstartovat v polovině října. Ještě předtím má proběhnout turnaj Final Eight (společně s Nymburkem), kterým se bude dohrávat aktuální sezona, pozastavená pandemií koronaviru. Středočeši ještě před přerušením vyhráli základní část a postoupili do čtvrtfinále proti AEK Atény.