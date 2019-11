Ačkoli Nymburk začal opět dvěma zbytečnými ztrátami, které ho stály minulý zápas s Tenerife, měl zápas od začátku pod svou kontrolou. A to především díky skvělé týmové obraně v čele se Zachem Hankinsem, který třemi bloky potvrdil roli nejlepšího blokaře soutěže.

Dobrý výkon předvedl Ivan Almeida, který dal 19 bodů, Jaromír Bohačík 16 bodů a Zach Hankins 12 bodů a devět doskoků. Za domácí dal 20 bodů Lewis, povedlo se ale zastavit hlavní hvězdu týmu Brandona Browna na 12 bodech a jediné asistenci. Další z opor Novgorodu Alec Brown dokonce skončil bez bodu.

„Hráli jsme proti jednomu z nejlepších týmů ve skupině a čekali jsme, že to bude hodně těžký zápas. My jsme ale do toho šli s tím, že se pokusíme předvést, co v nás je. A většinu utkání jsme to plnili. Je to pro nás opravdu velké vítězství a můžeme být spokojeni s výkonem i naším umístěním po pěti kolech. Nesmíme se ale uspokojit. Basketbal je o tom makat každý den a dělat svou práci naplno. A říkal jsem to i hráčům v poločase, že snadné spadnout do pasti a uspokojit se. Nesmíme být spokojení, musíme zůstat hladoví a neztrácet soustředění. Ve venkovních zápasech je důležité mít dobrou obranu, chytrou a silnou. Také jsme měli dobrou přípravu,“ řekl po utkání Oren Amiel, trenér Nymburka.

Nejvíce bodů: Lewis 20, B. Brown 12, Willis 8 – Almeida 19, Bohačík 16, Hankins 12, Dalton, Booker a Pumprla po 8, Hruban 7, Benda a Kříž 2. Fauly: 23:16. TH: 13/11 – 17/13. Trojky: 6:7. Doskoky: 31:38. Ztráty: 12:15. Zisky: 5:8. Asistence: 9:15. (mal, dš)