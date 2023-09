/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Kolína si bez velkých problémů poradili s Olomouckem, které na domácí palubovce porazili 82:73. Ze dvou zápasů tak mají dvě výhry. Parádní začátek sezony v Kooperativa NBL.

Z utkání BC Kolín - Olomoucko (82:73). | Foto: David Kratochvíl

„Měli jsme za cíl zvítězit, což jsme i dokázali. Hodně sil jsme ztratili v neděli v Ústí, kde to byl hrozně náročný zápas. Hráli jsme po třech dnech znovu. Hrát proti Olomoucku, které má pět Američanů, z toho čtyři hodně běhavé, je náročné pro naše kluky a jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

„Kolín si zaslouží ocenit, vrhl se na nás od začátku a zasypal nás spoustou trojek, obzvlášť Novotný, což nás v první půli sráželo. Měl jsem pocit, že jsme pak udělali dost pro to, abychom se z toho poučili. Vlastně poprvé jsme byli kompletní, i když řada hráčů si odnesla ze hry nějaké šrámy. Dobré je, že jsem viděl věci, na kterých můžeme dál stavět,“ řekl trenér Olomoucka Andrew Hipsher.

Rozhodující pro další vývoj byla první čtvrtina. Kolín na soupeře vlétl a po čtyřech minutách vedl o deset bod. Náskok postupně zvyšoval a na konci si vypracoval dokonce dvaadvacetibodový polštář. Hvězdou této části byl Filip Novotný, autor 14 bodů.

V dalším průběhu šlo o to, jestli se Olomoucko dokáže výrazněji přiblížit. Nejblíže bylo na konci prvního poločasu, kdy se dotáhlo na osm bodů. Víc ale Medvědi nedovolili, naopak po změně stran opět svůj náskok navyšovali, aby nakonec slavili pohodovou výhru o devět bodů.

„Vyhráli jsme díky výborné první čtvrtině a potom jsme zkušeně udržovali ten rozdíl. Samozřejmě jsme měli důraz na útočném doskoku, to bylo slušné, to byla cesta k našemu vítězství,“ podotkl Predrag Benáček.

„O výsledku zápasu rozhodla první čtvrtina, kdy jsme dostali 32 bodů a nebyli jsme úplně efektivní v útoku. Potom jsme se snažili zabrat v obraně, něco nám i padlo v útoku, ale bohužel Kolín si vybudoval tak vysoké vedení, že už ho udržel až do konce zápasu a asi zaslouženě vyhrál,“ konstatoval rozehrávač Olomoucka Lukáš Feštr.

„Myslím, že nám zápas vyhrála prvá čtvrtina, kdy jsme vstoupili do utkání velmi srdnatě a s bojovností. Bránili jsme týmově a v útoku jsme si velmi dobře půjčovali míč a dávali i otevřené střely. To byl hlavní důvod, proč jsme vyhráli,“ připojil se pivot Kolína Jakub Petráš.

Další utkání hraje Kolín opět doma. V sobotu hostí pražskou Slavii. Ale pozor: úvodní rozskok je již v 15.45 hodin.

Body: Smith 25, Novotný 23, Číž 11, Redparth 11, Petráš 10, Goga 1, Halada 1 – Matthews 15, Butz 14, Bailey 13, Mc Brayer 12, Škranc 12, Žák 5, Shaver 2. Střelba 2 body: 42/21:46/25. Trojky: 29/9:24/5. TH: 19/13:10/8. Doskoky: 46:36. Chyby: 18:20. Diváků: 578. Průběh: 32:10, 44:33, 64:50.

