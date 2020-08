„Nějaké nabídky byly, ale myslím si, že v mém mladém věku je hodně důležitý herní čas, který věřím, že u Medvědů dostanu a budu mít příležitost ukázat, co ve mně je,“ říká mladý basketbalista.

S basketbalem jste začínal v roce 2010 v Josefově, jak se poté vyvíjela vaše hráčská kariéra?

S basketem jsem začal u Baskeťáků Josefov, tady jsem hrál až do svých 15 let. Poté jsem odešel do basketbalové akademie Nymburk, kde jsem si vybojoval první profesionální smlouvu. Ke konci první sezony jsem hostoval právě do Kolína a zde jsem dostal herní prostor a získal potřebné sebevědomí. Druhou sezonu jsem strávil na hostování v Brně a teď už se moc těším na návrat do Geosan arény.

Jste považován i přes svůj mladý věk za obávaného střelce zpoza třibodového oblouku. Jaké další přednosti byste u sebe vyzdvihl?

Ano, na trojkové střelbě je moje hra hodně založená, dále pak věřím, že do kolínského týmu přinesu bojovnost, pomůžu na doskoku a v obraně.

Při angažmá v Nymburce jste nastupoval vedle hvězd jak českého, tak i mezinárodního formátu. Na které spoluhráče nejraději vzpomínáte a s kým se vám hrálo nejlépe?

S kým se mi hrálo nejlépe, asi úplně posoudit nedokážu, ale určitě na toto angažmá vzpomínám jen v dobrém. Zažil jsem, jak funguje klub na nejvyšší profesionální úrovni a mohl jsem se učit od těch nejlepších, což je vždycky super zkušenost.

V loňské, předčasně ukončené, sezoně, jste byl hráčem Brna. Jak hodnotíte své působení pod Špilberkem?

Určitě to nebyla úplně ideální sezona, jak z pohledu týmového, tak individuálního. Očekával jsem od sebe i od týmu určitě víc. Ale bylo tam i mnoho pozitivního a věřím, že mě to posunulo zase o kus dál a příští sezona bude mnohem lepší.

Jak jste trávil období po ukončení sezony? Udržoval jste se ve formě?

Ano, ve formě jsem se udržoval. To nejkrizovější období, kdy bylo zakázáno úplně vše, jsem strávil s rodinou na chalupě v Krkonoších, což bylo super. Chodil jsem běhat, cvičil venku a pravidelně se otužoval. S postupným rozvolňováním jsme se přesunuli zpět domů do Jaroměře, kde jsem pokračoval v přípravě na novou sezonu. V současné době už máme tréninky jako tým.

Říká se, že kolínští fanoušci jsou jedni z nejlepších. Občas dokáží vytvořit opravdu pekelnou atmosféru. Jak na ně vzpomínáte vy a těšíte se na setkání s nimi?

Už se moc těším na shledání v kolínské Geosan aréně a věřím, že vytvoří stejně suprovou atmosféru, jakou si zde pamatuji. A za sebe mohu slíbit, že se budeme rvát o každý bod.