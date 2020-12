„Bohužel celý zápas jsme tahali za kratší konec. Netrefovali jsme obroučku. Ve druhém poločase jsme začali hrát zónu, což soupeře zaskočilo. Dotáhli jsme se k soupeři, koncovka byla vyrovnaná, bohužel to ale nevyšlo. Musíme se z toho poučit a připravit se na další zápas s Děčínem,“ řekl křídelní hráč Kolína Filip Novotný.

„Je to pro nás dobré vítězství, protože v Kolíně nebylo snadné hrát. Ale myslím si, že jsme měli většinu zápasu pod kontrolou, až do čtvrté čtvrtiny, kdy začal soupeř bránit zónovou obranu. Za první polovinu jsme dostali 51 bodů a skončilo to s 86 body, takže si myslím, že jsme předvedli dobrý výkon. Ale znova podotýkám, nebylo to snadné vítězství,“ uvedl nejlepší střelec Ústí Spencer Svejcar.

Od začátku to byly střelecké dostihy. Po první půli měly oba týmy zaděláno na pokoření magické stovky. Do kabin se odcházelo za stavu 51:56.

Ve třetí čtvrtině se Ústí dostalo dokonce do čtrnáctibodového vedení. S Kolínem však ani tato situace nezamávala. Postupně se začal na soupeře dotahovat. Minutu před koncem čtvrté periody se dostal do vedení, to bylo však naposledy, co byl vepředu. Severočeši ale čtyřmi úspěšnými šestkami získali znovu převahu. Skóre pak zpečetil kapitán hostů Spencer Svejcar, jenž celkem nastřílel dvacet jedna bodů.

„Byl to zápas dvou odlišných poločasů. První byl úplně bez obran, oba týmy praktikovaly osobní obranu. K vidění byla spousta chyb na obrané polovině z obou stran,“ konstatoval trenér Ústí Antonín Pištěcký.

„Do druhého poločasu jsme vstoupili mnohem líp. Udrželi jsme Kolín na méně bodech a kolínská reakce zónové obrany nás potrápila. Nebyli jsme se schopni trefit, v útoku to nešlo, položili jsme hlavy a Kolín se na nás dotáhl. Dokázali jsme si poradit i s výškovou převahou, kdy domácí trenér Miroslav Sodoma pustil na hřiště tři pivoty a ti se snažili vytvořit nebezpečné situace pod košem. Nutili nás do rotací a pouštění balónu z ruky do volných střel. Naštěstí jsme to ustáli a vezeme si vítězství,“ oddechl si Antonín Pištěcký.

Kolín sice soupeře přestřílel z trojek (14:10) i zpod koše (38:24), ale zaostal v šestkách (9/4 – 19/16) i v úspěšnosti dvojek a také více ztrácel (14:11).

„Mrzí nás, že jsme nedokázali utkání dovést do vítězného konce i přes to, že jsme se dokázali dostat z minus deseti do plus jedna,“ podotkl trenér Kolína Miroslav Sodoma. „Závěr byl z naší strany divoký, ale to se nedá nic dělat. Ústí nás zlobilo hlavně v prvním poločase, kdy nebyly ani z jedné strany obrany. Teprve v druhém poločase se začalo bránit,“ dodal.

Kolín se i přes porážku udržel na páté příčce tabulky Kooperativa NBL.