„Náš první soupeř byli Mazáci Přelouč, které jsme znali z minulosti z naší Okresní futsalové ligy, ale už to dávno není tým bez zkušeností a bez zkušených hráčů. My jsme do soutěže vstoupili po jednom tréninku a s novým mladým brankářem Ondřejem Fejfarem,“ uvedl trenér Michal Škopek.