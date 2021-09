„Tréninky v nevyhovujících halách a domácí zápasy v cizích městech nás limitovaly a byly trochu noční můrou. Vysněná hala v Borkách nám konečně otevírá nové možnosti. Nemůžeme se dočkat prvního domácího zápasu a věřím, že vše do sebe zapadne a splníme cíl, kterým je postup do celostátní divize,“ uvedl obránce mužského A týmu Marek Reithar.

Kromě akcí v nové sportovní hale se florbalisté připravovali i 14 dnů v Týnci nad Labem a mužský a ženský tým se zúčastnily také známého turnaje Czech Open.

„Výsledkově se sice turnaj nevydařil podle našich představ, ale měli jsme možnost poměřit síly se silnými týmy, navíc pro řadu hráček to byla první zkušenost s dospělým florbalem. Jsou to pro nás cenné zkušenosti, které budeme chtít využít v nové sezóně,“ řekla opora ženského týmu Pavla Bohatová.

Florbalisté začali také spolupracovat s renomovanou fyzioterapeutickou společností Rehaspiro Lucie Machové, která se mimo jiné zúčastnila olympijských her jako součást české výpravy. Florbalisté si od spolupráce slibují zlepšení tréninkového procesu a prevenci zranění.

Do nové sezony vstoupí Pitbullové 11. září a celkem je do ročníku 2021/2022 přihlášeno 14 družstev s logem Pitbulla na prsou. Celoročně probíhají také nábory do všech kategorií, od přípravky a elévů až po muže a ženy.

„Koronavirová pauza sice otřásla sportem, ale jsme optimisté. Věříme, že si děti do hal znovu najdou cestu a my uděláme maximum, aby je tréninky bavily. Nabíráme hráče a hráčky do všech kategorií, takže všechny srdečně zveme. Samozřejmě máme velkou radost z nové haly, která je naše dítě. Je to impuls, který přichází v pravou chvíli. Otazník máme trochu u ceny pronájmu, srovnání s okolními halami totiž není úplně lichotivé, ale tak jako tak jsou pro nás tréninky v nové hale zejména u starších kategorií nutností a z haly i jejího provozu jsme zatím nadšení,“ konstatoval Petr Cícha, předseda florbalového klubu FBC Pitbulls Kolín.

(Martin Le Xuan)