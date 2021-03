Mohlo by se zdát, že teď, v době covidové, kdy se hraje bez přítomnosti diváků v hale, je tato příprava snadnější. Ale to je omyl. Tím že Národní sportovní agentura vyjednala i v této složité době možnost pořádat v halách profesionální soutěže, naložila na bedra jednotlivých klubů obrovský balvan zodpovědnosti a spoustu nových a zároveň povinných činností s tím spojených.

Nejprve je nutné splnit náležitosti vyplývající z nařízení hygienické stanice pro hráče a realizační tým. Ti, kteří neonemocněli virem Covid-19 a nejsou v ochranné devadesátidenní lhůtě, musí nejpozději osmačtyřicet hodin před utkáním absolvovat testy, aby byly výsledky známy do začátku utkání. V případě, že je výsledek pozitivní, je dotyčný umístěn okamžitě do desetidenní karantény.

Další už je záležitostí pořadatelské služby. Ta se schází necelé tři hodiny před začátkem utkání. „Její složení se téměř nemění, takže vše šlape jako dobře promazaný stroj,“ pochvaluje si spolupráci Michal Novák. „Je toho opravdu hodně, co je třeba připravit a není čas na dlouhé vysvětlování, takže jsem rád, že jsme za tu dobu již sehraní.“

A už to začíná. Zkontrolovat hlediště, zda v něm není nepořádek, i když se hraje bez diváků, komisař utkání na to dbá, uklidit veškeré tělocvičné nářadí z haly do postranní nářaďovny a vše zakrýt závěsem, odstranit branky na fotbal i florbal a uspořádat lavičky. „To je jen základní úklidová činnost, teprve po ní přijde druhá fáze. Nachystat vše na zápas,“ přibližuje Michal Novák.

A to obnáší zatáhnout závěsy na prosklené stěně, aby to nevadilo kamerám, prohlédnout, zda jsou všechny reklamy správně zavěšeny a byly dokonale viditelné, připravit pořadatelský stolek pro cca deset lidí (časomíra, rozdělená na celkový čas a 24 nebo 14 vteřin pro útok, světelná tabule, technický zápis, komentátor utkání, komisař utkání delegovaný ČBF, Instant Replay Systém pro rozhodčí, kteří ho mohou využít pro přezkoumání sporných okamžiků utkání, tiskárna pro tisk technických zápisů po každé čtvrtině).

Dále následuje příprava a zapojení ozvučovací aparatury, v hledišti stolek pro komentátora utkání pro TV COM, a instalace kamer snímajících zápas. Jak upozornil trenér a generální manažer v jedné osobě Miroslav Sodoma: „Všechna utkání BC Kolín z Geosan arény jsou vysílána v HD kvalitě a divák je může sledovat na několika streamech, TV COM, ČBF a NBL.“

Přípravy dál pokračují. „Když máme technické věci hotové, přijde na řadu hráčské zázemí,“ doplňuje Michal Novák.

Mezi to patří kontrola šaten a instalace pitného režimu pro oba týmy a rozhodčí, příprava hráčských laviček a reklamní kout pro novináře na pozápasovou tiskovou konferenci a rozhovory s jednotlivými hráči a trenéry. A nakonec pomocí reklamních bannerů oddělení hrací plochy od hlediště. „To vše musí být hotovo minimálně hodinu před začátkem utkání, v tuto dobu totiž mužstva nastupují na plochu k rozehrání,“ upozorňuje hlavní postava předzápasových příprav, a ještě dodává, že poté už se nikdo na hřišti, ani kolem něj nesmí plést.

Komisař utkání vše sleduje a jakékoliv pochybení znamená trest pro pořádající klub. Za normálních okolností a přítomnosti diváků by ještě následovala příprava stánku s občerstvením a VIP zóny, instalace fanshopu BC Kolín a vstupního turniketu s prodejem lístků. „Místo toho nás čekají zcela jiné povinnosti, které pro nás byly veskrze nové, ale museli jsme se s nimi poprat“, připomíná Michal Novák opatření v rámci koronavirové situace.

A i tyto činnosti musí být hotovy dříve, než do haly vkročí aktéři zápasu. Spadá do toho kompletní dezinfekce sociálního zařízení, šaten hráčů a rozhodčích, hráčských laviček a pořadatelského stolku, příprava a vytištění protokolů o měření teploty. „Každý člověk, který vstoupí do Geosan arény, se musí podrobit měření teploty a výsledek je zapsán do připraveného protokolu, který je archivován komisařem utkání,“ upřesňuje Novák s tím, že pokud by někdo měl teplotu zvýšenou přes 37,5°C, nebude do haly vpuštěn.

Posledními opatřeními je instalace dávkovačů dezinfenkce v prostorách Geosan arény a povinnost mít nasazenou roušku po celou dobu pobytu v prostorách haly. Ta se nevztahuje pouze na rozhodčí, hráče a realizační týmy na hráčských lavičkách.

A teď může utkání začít…

Po jeho skončení čeká pořadatelskou službu druhá směna, kdy jde všechno pozpátku jako v pohádce O kouzelném kolovrátku. „Vše musíme uvést do původního stavu tak, aby nebylo poznat, že se zde nějaký basketbalový zápas uskutečnil,“ říká s úsměvem Michal Novák a přidává. „Samozřejmě po vítězném utkání jde ta práce lépe od ruky, ale stejně končíme minimálně o hodinu a půl déle než hráči.“

A tak je to jedenáctkrát za sezonu plus pohárová utkání. Ale nikomu z nich to nevadí, protože své volnočasové aktivity spojili s kolínským basketbalem. „A pokud k tomu přibydou ještě zápasy play off, nikdo z nás se zlobit nebude,“ uzavírá Michal Novák.

Michal Vlček