Při premiéře tohoto projektu v roce 2018 dokonce padl oficiální český rekord v podobě nejmladšího publika na sportovním utkání, když zcela zaplněná hala měla věkový průměr deset let a sedm měsíců. Tento rekord evidovala agentura Dobrý den v Pelhřimově. A i letos by měli dorazit především žáci prvního stupně škol z Nymburka a okolí.

Zápas by měl slibovat pohledné utkání, jelikož se střetnou dva nejofenzivnější týmy ligy. Nymburk dává v průměru 100,3 bodů, Kolín 90 bodů stejně jako druhá Opava. Kolín se opírá hlavně o střelbu za tři body, když dává v průměru 10,9 trojek na zápas, což je nejvíce v soutěži.

Kolín vyhrál pět z posledních šesti zápasů. Jeho klíčovou postavou je kapitán Adam Číž, který je s průměrem 18,8 bodů čtvrtým nejlepším střelcem soutěže a se 7,8 asistencemi druhým nejlepším nahrávačem.

Dobřichovský Jan Rychlík si vzal na půlce míč, prošel obranou a zavěsil

„Máme tu už hráče, kteří to zažili a mohou pomoci ostatním se na tento netradiční zápas připravit. Je to zápas pro speciální fanoušky, málokdy se stane, že hrajete hlavně pro děti. A my se na to velmi těšíme. Bude hodně hlučno a věřím, že to na hráče přenese energii a také to, že si budou basketbal více užívat,“ uvedl před zápasem Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

„Zvládli jsme poslední dva veledůležité zápasy v boji o čtvrté místo tabulky. Všichni víme, že Nymburk má zejména na domácí palubovce velkou sílu, ale i tak chceme dát do utkání maximum, navázat na povedené výkony a pokusit se o zázrak,“ není předem poražený asistent trenéra kolínského týmu Filip Rytina.

„Já tohle ještě nezažil, jen jsem na dálku vnímal, že u těchto zápasů pro děti byla hodně živá a veselá atmosféra. Samozřejmě pro hráče to není úplně obvyklá situace, že se hraje tak brzo, ale někdy je dobré ten stereotyp zápasů rozbít něčím takovým a já se na to moc těším. A věřím, že to pomůže dostat děti ke sportu. Pro nikoho není jednoduché po té pandemii si zas navyknout na sportování, najít si na to čas a chuť a je důležité k tomu děti motivovat. Já hrál takto dopoledne v žácích a dorostencích a pak také na olympiádě, kde jsme hráli snad v jedenáct dopoledne. Úplně ideální to nebylo, bylo to takové tuhé a nemohly jsme se moc trefit. Tak snad nás to nepotká s Kolínem, ale pro oba týmy je to stejné a věřím, že v domácím prostředí najdeme energii,“ řekl nymburský borec Lukáš Palyza.