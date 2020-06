Kempy jsou založeny na komplexním tenisovém tréninku pod vedením profesionálního trenéra Adama Javůrka.

Kemp bude probíhat vždy od pondělí do pátku mezi 8 a 15 hodinou a je určen pro děti od 5 do 15 let.

„Každý zájemce by měl mít tenisovou raketu, sportovní oblečení, tenisovou obuv na antuku i čistou do haly, pokud by počasí nebylo příznivé. Dále láhev s nápojem a celodenní svačinku. Oběd je zahrnut v ceně,“ hlásí Adam Javůrek.

Varianty kempů jsou dvě, pětidenní (2500,- Kč) a denní (500,- Kč).

Přihlášky můžete poslat mailem na adresu: adamdirkjavurek@seznam.cz, nebo na telefonní číslo: 725 603 305.

Termíny: 6. - 10. 7. 2020, 13. - 17. 7. 2020, 20. - 24. 7. 2020, 3. - 7. 8. 2020, 17. - 21. 8. 2020, 24. - 28. 8. 2020.