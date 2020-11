Kolín začal dobře, postupně si budoval náskok. V průběhu druhé čtvrtiny vedl o devět bodů, jenomže do přestávky ho ztratil. A bylo ještě hůř. Ve třetí části ztrácel osm bodů. Možná se na jeho hráčích projevil náročný program, vždyť v osmi dnech nastoupili ke čtvrtému utkání.

Jak se ale stává tradicí, v hale Spojů žádný zápas neodevzdá předčasně. A platilo i tentokrát. Manko brzy smazal, po Skinnerově koši zase vedl (44:43).

Od té chvíle začala přetahovaná. Na začátku čtvrté periody měli domácí šestibodový polštář, vzápětí ho však ztratili (69:70). Do konce zápasu chyběla víc jak minuta.

Bylo jasné, že rozhodne koncovka. Rozhodla a byla pěkně dramatická. Sedmnáct vteřin před koncem proměnil Číž dva trestné hody, Kolín se dostal do vedení 74:72. Ostrava ale měla poslední útok. Mohla poslat utkání do prodloužení, nebo dokonce rozhodnout ve svůj prospěch. Nestalo se ani jedno. Bohačík totiž v jasné pozici pod košem nedal. Vzápětí klakson ukončil zápas.

„Věděli jsme, že s Ostravou nás nečeká vůbec jednoduché utkání. Do zápasu jsme dobře nevstoupili, byla na nás znát únava. V druhém poločase jsme naštěstí našli potřebnou sílu. Koncovku zápasu jsme dokázali udržet a vybojovali jsme důležité vítězství,“ uvedl křídelní hráč Kolína Filip Novotný.

„Myslím, že rozhodlo štěstí na straně Kolína a nějaké fauly v posledních minutách. Na to, že jsme hráli venku, měli to dobře rozehrané. Škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, protože nám výhra potom může chybět,“ posteskl si autor třinácti bodů Ostravy Radek Pumprla.

Kolín vyhrál třetí domácí utkání v řadě, Ostravu porazil o dva body a s bilancí čtyři výhry a dvě porážky se vyhřívá na pátém místě tabulky, přičemž má stejnou bilanci jako čtvrté Brno.

Body: Machač 18, Novotný 15, Skinner 14, Číž 13, Petráš 5, Jelínek 4, Urbánek 3, Novák 2 – Bohačík 19, Alleyn 14, Pumprla 13, Waterman 11, Šmíd 6, Heinzl 4, Týml 3, Svoboda 2. Rozhodčí: Vyklický, Nejezchleba, Kovačovič. Střelba 2 body: 38/21:46/25. Trojky: 31/7:20/5. TH: 14/11:11/7. Doskoky: 37:42. Chyby: 10:18. Průběh: 17:13, 30:33, 53:50. Hráč utkání: David Machač (Kolín).