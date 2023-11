Neskutečné drama viděli diváci ve 12. kole NBL mezi Kolínem a Ústí nad Labem. O výhře Medvědů 112:108 rozhodlo až druhé prodloužení.

„Bylo to hrozně napínavé utkání, vyrovnané až do konce. Dvě prodloužení, co na to říct. Diváci se určitě bavili, ale my trenéři na lavičce tolik ne,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

Vasil Boev: Stalo se nemožné, prohráli jsme vyhraný zápas

„Vyhráli jsme zaslouženě, ale pokud by vyhrálo Ústí, tak by to taky bylo zasloužené. Oba týmy podaly dobré výkony,“ dodal.

Kolín na začátku sezony dokázal zvítězit na palubovce Ústí a vypadalo to, že se bude radovat i podruhé v normální hrací době. Ještě čtyři vteřiny před koncem vedl o tři body, jenomže pak se míč dostal do ruky Nicholse, který s ním přesprintoval celé hřiště a z velké dálky a těžké pozice trefil přesně. Šok pro domácí, radost pro hosty.

Šlo se do prodloužení. V něm si lépe počínalo Ústí, které bylo pořád vepředu. Hrdinou Kolína se stal Adam Číž, který v jeho závěru musel proměnit tři trestné hody, aby si vynutil další pětiminutovou nadstavbu. Zachoval pevné nervy, třikrát zamířil a pokaždé trefil. Hala bouřila a zápas pokračoval druhým prodloužením. To naopak patřilo Medvědům.

Hrdinou se nakonec stal domácí kapitán, který devět sekund před koncem trefil další těžký pokus z perimetru a rozhodl o triumfu 112:108.

Hrdina dne nakonec skončil na 32 bodech, když proměnil sedm ze 14 trojek, navrch pak přidal sedm asistencí a hned desetkrát byl obětí soupeřovy osobní chyby.

„Chci poděkovat klukům, že odehráli výborný zápas. I bez Smitha bojovali, nevzdávali se, ukázali charakter. Klobouk dolů před nimi,“ poznamenal Predrag Benáček.

Český Brod poslední duel zvládl, byly to ale nervy

„Kolín si zasloužil vyhrát. Nebylo to ani tak o tom prodloužení, kde už tady jsme měli obrovský štěstí, že jsme se do toho prodloužení dostali. Pak Kolín měl velký štěstí, že se dostal do toho druhého prodloužení, ale my jsme prohráli v základní hrací době. Podali jsme jeden z nejhorších výkonů za poslední měsíc,“ přiznal trenér Ústí Jan Šotnar.

„Nebyli jsme koncentrovaní, disciplinovaní, vlastně začali jsme hrát, až když nám teklo do bot, a to už bylo pozdě. Prohrávali jsme už o nějakých 15 bodů, a to se pak těžko dotahuje. Pak jsme dotáhli, dostali jsme se do prodloužení a tam už to bylo vabank, 50 na 50. Mrzí mě naše základní hrací doba, kdy jsme sem přijeli tak, že se tady nemůže nic stát. Nedisciplinovanost, nekoncentrovanost, ale třeba to pro nás bude facka a probudí nás to,“ dodal Jan Šotnar.

Na výhře Kolína se skvělým výkonem podílel Filip Halada.

„Jsem velmi rád, že jsme vyhráli i po takovým dramatickým zápase. Ukázali jsme obrovský charakter, obrovský srdce a děkujeme i fanouškům, že nás hnali dopředu. Tohle vítězství je pro ně,“ řekl autor 23 bodů.

„Je vidět, že v týmu je dobrá chemie a zatím to tak funguje. Nesmíme polevit. Myslím si, že tenhle rok můžeme uhrát dobrý výsledek,“ dodal Filip Halada.

Body: Číž 32, Halada 23, Goga 13, Petráš 13, Stegbauer 12, Redparth 9, Novák 5, Novotný 5 – Nichols 33, Autrey 22, Pecka 16, Váňa 12, Haiblík 7, Johnson 6, Nábělek 5, Rowan 5, Karlovský 2. Rozhodčí: Matějek, Karafiát, Zatloukal. Trojky: 39/17:37/10. Střelba 2 body: 43/22:47/31. TH: 29/17:27/16. Doskoky: 50:47. Chyby: 23:26. Diváků: 542. Průběh: 22:26, 45:43, 75:64, 89:89, 105:105.

