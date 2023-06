V areálu Vodního světa v Kolíně se uskutečnil již 21. ročník Streetball cupu. A počasí si tentokrát se všemi pořadateli i účastníky nepěkně zašpásovalo. Těsně před zahájením se spustil pořádný liják. Po půlhodině mohlo všechno začít. Poté všechny přivítal generální manažer BC GEOSAN Kolín Miroslav Sodoma, úvod obstaral Taneční kroužek Eternal Movements, se sólistkou Vendy, a mírně zpožděná klání mohla začít.

V Kolíně se uskutečnil již 21. ročník Streetball cupu | Foto: Miloš Plaček

Na šesti kurtech se představilo 69 týmů a více než 270 mladých basketbalistek a basketbalistů. Ti byli rozděleni podle věku do devíti kategorií. Jak je již tradicí, dětská fantazie nezná mezí a přítomní diváci mohli sledovat zápasy týmů s nejroztodivnějšími názvy - Amongusové, Amazonky, České lvice, Smurfs, Materiální vačice.

Vždy se říká „sláva vítězům, čest poraženým“, ale tento rok na Streetballu poražených nebylo. Kdo viděl, s jakými podmínkami se museli všichni účastníci vypořádat, smekl před jejich zaujetím a uměním pověstný klobouk. Starostlivá zdravotnice Michaela Bernard sice přiznala, že letos měla o trochu více práce než v letech předchozích, ovšem veškeré bolístky se odehrály jen v rámci odřenin kolen a loktů či naraženin prstů. Závěrečného rozdílení cen se ujali rukou společnou senátor Pavel Kárník, trenéři mládeže kolínského klubu Lucie Vetorová s Davidem Machačem a také zmíněný generální manažer Miroslav Sodoma.

Další tradiční záležitostí posledních let, která se odehrává současně s basketbalovými bitvami, je Dětský den. A ten kupodivu rozmarům počasí unikl. Takže se více než 800 účastníků, od nejmenších až po ty střední školou povinné, mohlo dosyta vydovádět na nejrůznějších gumových atrakcích, vyzkoušet základní basketbalové dovednosti při driblinku či hodu na minikoš, nebo prověřit svou trpělivost při improvizovaném lovu ryb. Nechyběl ani stánek Městské policie Kolín a letos velmi hojně navštěvované malování na obličej. Areál Vodního světa se tak brzy hemžil kočkami, princeznami či akčními hrdiny. Za své snažení byly všechny děti odměněny „streetíky“, které mohly ve stánku s cenami vyměnit za to, co se jim nejvíc líbí. A že bylo z čeho vybírat.

„Poděkování ode mě patří všem partnerům a pořadatelům, bez kterých by se takto velká akce nemohla v Kolíně uskutečnit. I přes mírnou nepřízeň počasí ji v historii 21. ročníků považuji za jednu z nejpovedenějších,“ uvedl manažel kolínského basketbalového klubu Miroslav Sodoma. Jako přímý a aktivní účastník všech 21. ročníků je pro hodnocení tím nejpovolanějším.