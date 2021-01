Vyhraný úvodní rozskok, první koš… A pak jedna velká bída a zmar. Ústečtí basketbalisté prožili v domácím zápase s Kolínem hodně nevydařený večer, v zápase vedli pouhých 52 sekund. Zejména obrana hořela jako papír, výsledkem čehož bylo téměř 60 kolínských bodů za poločas. Není tak divu, že nakonec Ústí doma inkasovalo i nepopulární "kilo".

"Na Kolín jsme měli velice dobrou přípravu a na tréninku nám všechno, co jsme připravovali, klapalo. Bohužel v zápase nejsme schopní udělat nic správně, nejsme schopní mluvit… Dostali jsme z toho spoustu bodů, víc nemám, co bych k tomu řekl," soukal ze sebe po zápase zklamaný domácí křídelník Dalibor Fait.

Být poslán na pozápasové hodnocení bylo v tu chvíli spíše za trest, Ústí totiž nešlo vůbec nic. Všechno jako by dokumentoval závěr první půle, kdy spolu s klaksonem fauloval jeden z hostujících hráčů za tři body pálícího Autreyho, jindy neomylný šutér však proměnil pouze jeden ze tří trestných hodů.

Zatímco hosté nasázeli za první poločas devět trojek, Ústí se v celém zápase dostalo na pouhých sedm ze čtyřiadvaceti. Hosté byli důraznější, bojovnější, přesnější. Severočechy uskákali i pod košem a místy si domácími dělali, co chtěli. "Od první čtvrtiny jsme dnes dostávali vysokou školu pick and rollu od Adama Číže, kterou jsme nedokázali zastavit. Měli jsme na utkání připravený nějaký koncept, který jsme ale záhy museli opustit, protože Číž si s námi dělal, co se mu zachtělo," musel objektivně přiznat trenér Antonín Pištěcký.

Kolínský kapitán, jenž režíroval hostující jízdu, si zapsal cenný double-double za 22 bodů a 11 asistencí, dva Američané, Skinner a Wallace, nasázeli 29 respektive 20 bodů. Zejména druhý jmenovaný, jenž neodcházel před lety z Ústí v dobrém, zejména v první půli prožíval každý svůj přesný zásah. Naopak trenér Pištěcký bezradně krčil rameny nad nevídanými chybami a odevzdaností svých svěřenců. Nepomohly ani hlasité výtky a ostrá slova generálního manažera klubu z publika, ani ceněný triple-double Lamba Autreyho (14 bodů, 13 doskoků, 11 asistencí).

"Zkoušeli jsme druhou, třetí obranu, ale nic nezabíralo. Pak už se to začalo hroutit jako domeček z karet, v prvním poločase jsme byli ve všech aspektech jasně horší. Do druhé půle jsme zkusili na soupeře vlétnout, ale ten si zápas zkušeně pohlídal a trenér Sodoma už jen střídal podle potřeby a dovedl zápas do vítězného konce," dokončil smutné hodnocení domácí kouč.

To hosté měli důvody ke spokojenosti. "Do Ústí jsme přijeli s jasným cílem vyhrát, což se nám povedlo. Jsme za to moc rádi a můžeme odjíždět spokojení," liboval si Pavel Novák, jenž dostal příležitost v závěrečných minutách a přesto si, k radosti hostující lavičky stejně jako mladík Vacek, připsal bodový zápis, což jen podtrhlo černý ústecký večer. "Za výhru v Ústí jsme nesmírně rádi. Věděli jsme, že v boji o postup do nadstavbové skupiny A1 mohou hrát roli i vzájemné zápasy s tímto soupeřem, stejně jako s jinými, takže jsme chtěli vyhrát o pět a více bodů. To jsme splnili vrchovatou měrou a myslím, že naše výhra je zcela zasloužená. Po celé utkání jsme hráli přesně to, co jsme chtěli," neskrýval nadšení také trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Ústí se tak dál propadá vyrovnanou tabulkou až na hranu postupu do skupiny A1. Už ve středu přivítá v dalším domácím duelu Olomoucko, start je až ve 20 hodin.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga:

SLUNETA Ústí nad Labem – Geosan Kolín 80:106 (18:31 35:58 58:82)

Body domácí: Fait 16, Rakočevič a Autrey po 14, Hanes 13, David 10, Maděra 5, Karlovský a Pecka po 4

Body hosté: Skinner 29, Číž 22, Wallace 20, Machač 13, Novotný 9, Petráš 4, Jelínek a Novák po 3, Dlugoš 2, Vacek 1

Trojky: 24/7 – 35/16. Trestné hody: 15/11 – 21/18. Doskoky: 29 - 41. Hráno bez diváků.