Za sebou má velmi úspěšný rok. Na prestižním Ballmaster Open skončil druhý a spolu s kolegy Janem Mackem a Jaroslavem Lorencem vybojoval pro Česko první medaili na mistrovství světa. V soutěži trojic skončili v Dubaji třetí! „Tenhle úspěch bych určitě vyzdvihl,“ říká mladý hráč z pražského Xbowling club Prosek Duo.

Spolu se svými kolegy přitom dosáhl na historický úspěch, přestože jim situaci značně komplikovala koronavirová pandemie. Během nejtvrdšího lockdownu byla bowlingová centra zavřená a trénovat se nedalo. „Byl jsem doma a snažil jsem se cvičit. Doma se to ale dá dělat stěží, maximálně jde trénovat vypuštění koule. Teď jsou naštěstí centra zase otevřená, takže hraju,“ těší Jelínka.

To, že si vybral jako svůj sport právě bowling, který v Česku na TOP úrovni není tolik rozšířený, s sebou nese časté vysvětlování. Málokdo si totiž umí představit, co všechno to obnáší. „Bowling se u nás úplně nebere jako sport. Třeba v Americe je to úplně jinde. Tady to musím vždycky všem vysvětlovat. Jak to funguje a že to celé není jen o tom hodit koulí,“ popisuje Jelínek.

Ve skutečnosti se totiž jedná o psychicky pořádně náročný sport. „Člověk většinou musí počkat, než odehrají další, takže mezi hody má minutu až dvě pauzu. Když hod pokazíte, tak ta minuta dělá hodně. Když máte slabou hlavu, může vás jeden hod tak rozhodit, že je pak špatná celá hra,“ vysvětluje.

Přestože bowling se v našem prostředí nedá provozovat na profesionální úrovni, mají reprezentanti alespoň nějaké výhody. Například ve vybraných centrech můžou trénovat zadarmo. O peníze se ale hraje jen na samotných turnajích, kde si člověk musí úspěch i odměnu vyházet. „Může to být hezká brigáda, ale čistě hraním se uživit nejde,“ uzavírá úspěšný reprezentant.