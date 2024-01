Futsalisté SKP Kolín prohráli v předposledním kole divizní skupiny D na palubovce Chotěboře 2:7 a klesli na poslední místo tabulky. V posledním kole tak budou odvracet hrozbu sestupu.

„Nedokázali jsme navázat na zvyšující výkonnost našeho týmu v závěru sezony. Soupeř byl prostě lepší. Měl větší pohyb, lépe kombinoval a vytvářel si šance,“ přiznal hrající trenér Michal Škopek.

„My jsme sice poměrně pozorně a dobře bránili, měli dva nebezpečné brejky v úvodu hry, ale až třetí skončil gólem, který také otevřel skóre utkání. Domácí ale vývoj skóre brzy otočili a to po naši chybách v obranné činnosti. V podstatě jsme se po celou dobu hry snažili hrát ze zajištěné obrany a chodit do brejků, to nám sice vycházelo, ale další dva brejky a vlastně tutovky jsme gólově nevyřešili. Domácí si pak jisti svým vítězstvím přistoupili ke hře power-play, tedy hře bez brankáře. Jenže proti naší skvělé obranné hře se vůbec neprosadili a naopak my jsme měli možnost skórovat. V šesti případech jsme domácím odebrali míč a střelou přes celé hřiště jsme měli do prázdné branky možnost snižovat skóre. Jenže ani jedinkrát jsme netrefili prázdnou branku,“ litoval Michal Škopek.

Poslední kolo, které rozhodne o sestupu, sehraje Kolín v pátek 2. února na domácí půdě. Od 20.15 hodin hostí Legii Hradec Králové, která je tři body právě před Kolínem.

Branky: Pych, Vondrouš. Poločas: 4:2.

Kolín: Barták – Škopek, Funda, Lytvynenko, Král – Kudláček, Pych, Vondrouš, Srba.

