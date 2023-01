„Proti mladému týmu z Hradce Králové jsme byli připraveni bodovat, protože je to tým, který je v tabulce těsně před námi,“ podotkl obránce Kolína Miroslav Kopecký.

A to se povedlo. Kolín svého soupeře jasně přehrál.

„Soupeř nepřijel v plné sestavě a v podstatě jen v úvodních minutách zápasu dokázal vzdorovat, ale pak odpadl a zápas jsme měli jasně pod kontrolou. Bylo otázkou času, kolik vstřelíme branek,“ uvedl Kopecký.

Kolín si góly rozložil rovnoměrně do obou poločasů.

„Důležitý okamžik celého zápasu přišel za stavu 3:1, kdy nás nadvakrát podržel brankář Fejfar, který pokryl soupeřův brejk. Vše by se mohlo vyvíjet jinak. My jsme pak následně vstřelili branku a už jsme soupeře do větších akcí nepouštěli,“ dodal Miroslav Kopecký.

Kolín je v průběžné tabulce na sedmém místě.

Branky: Hvozdyk 5, Váňa 3, Kopecký 2, Lev 2. Poločas: 6:2.

Kolín: Fejfar – Teplý, Lytvynenko, Kudláček, Lev, Hvozdyk, Váňa, Kopecký.

