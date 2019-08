Organizátory spojuje jedno: chtějí pomáhat. „Jelikož jsme všichni amatérští běžci, říkali jsme si, že by bylo fajn, aby v Kolíně nějaký takový závod byl,“ řekl Filip Šádek, který je členem organizačního týmu Běhej Borky. Ten pořádá stejnojmenný závod. Jenže záhy přišla další myšlenka. „Chtěli jsme, aby měl závod nějaký morální přesah. Ne jít závodit, ale zdravě si zaběhat a někomu pomoci,“ vysvětlil.

Petr Rypka pořádá závod Velkoosecká podzimní dvanáctka. Ta nabízí kromě hlavního závodu také charitativní běh a závod vozíčkářů. „To byla celé náhoda. Skončil jsem v Kladrubech po nehodě na lyžích, kde jsem se seznámil s vozíčkáři a stala se z nás dobrá parta,“ vyprávěl.

Tehdy jim slíbil, že pro ně uspořádá závod na takzvaných handbikách. To jsou speciální kola pro paraplegiky, které pohánějí rukama. „Tak vznikl závod s dobročinným podtextem. Součástí je i charitativní běh, kde část výtěžků jde na Českou asociaci paraplegiků,“ vysvětlil.

Vybrané závody s charitativním podtextem ve středních Čechách a v Praze

4. září – Běžíme proti demenci – Kladno

11. září – Běžíme proti demenci – Kolín

12. září – Charitativní závod Běh dobré vůle – Praha 6 – obora Hvězda

14. září – Běhej Borky

18. září – Běžíme proti demenci - Beroun

12. října - Eleven Velkoosecká Podzimní „12“

Organizátoři říkají, že se jim časem daří získat i sponzory. O takové zkušenosti mluví Filip Šádek; po úspěšném a emočně silném loňském ročníku se přihlásili sponzoři, že chtějí podpořit běh pro dobrou věc. „To je pro nás velmi milé. Díky sponzorům můžeme závod posunout o kus dál, bylo to skoro samovolné,“ řekl. Přihlásily se také firmy, že by chtěly přispět, věnovat věcné ceny do tomboly. „Díky tomu budeme schopni předat ještě více peněz nemocnému Pavlíkovi, pro kterého se letos běží,“ podotkl.

Vybraný výtěžek může organizátor odevzdat buď nějaké konkrétní organizaci, nebo peníze putují přímo za někým konkrétním. „Spolupracujeme s pediatry a nemocnicí. Oslovíme je, zda-li je v jejich okolí nějaký naléhavý případ, který by zasloužil finanční podporu,“ vysvětlil Filip Šádek. Podotkl, že takové odborníci dokážou odhadnout, kde peníze dokážou pomoci i nad rámec standardní nemocniční péče.