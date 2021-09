V baráži o NBL se utká poslední tým soutěže s vítězem první ligy, a to na dvě utkání (doma – venku) 6. a 8. května, přičemž prvoligový celek bude mít možnost doplnit sestavu až na pět zahraničních hráčů.

Nový ligový ročník začíná těsně po fantastickém létě mužské reprezentace, která se po 41 letech a poprvé v samostatné historii probojovala na olympiádu. Celou sezonu budou navíc provázet mohutné přípravy na EuroBasket v Praze, který Česko bude hostit od 2. do 8. září příští rok.

Kolínští Medvědi vstupují jíž do své patnácté sezony v nejvyšší basketbalové soutěži. Po úspěšném tažení loňskou sezonou, kdy získali nejprve stříbrné medaile na Hyundai Final 8 Českého poháru v Nymburce a poté i bronzové medaile v Kooperativa NBL, budou jistě Medvědi chtít navázat na své výkony.

„Začátek sezony je vždy důležitý. Nevíte, co přesně čekat od soupeře. Zvláště, když hrajeme venku. Hrajeme proti týmu, který byl v minulé sezoně největším překvapením. Mají stejného trenéra, pár změn bylo v kádru, ale jádro zůstalo stejné. Bude to určitě zajímavé utkání a musíme být na něj maximálně připraveni,“ řekl nový trenér Nymburka Aleksander Sekulič.

Kolín dosud vyhrál jediné vzájemné utkání, a to v květnu 2012, kdy doma vyhrál o dva body. Zbylých 53 zápasů vyhrál Nymburk z toho 33 v řadě. Nymburk zároveň naposledy v NBL prohrál v listopadu 2020 na USK Praha, od té doby drží neporazitelnost 32 zápasů.

Dnešní předehrávkou Olomoucko – Jindřichův Hradec vstoupí do jubilejního třicátého ročníku nejvyšší liga basketbalistů. Mezi týmy nebudou chybět ani dva zástupci ze Středočeského kraje – mistrovský Nymburk a Kolín.

