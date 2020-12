Do Nymburka se po šesti a půl letech vrací basketbalový reprezentant Lukáš Palyza. Aktuálně druhý nejlepší střelec Kooperativa NBL přichází k šestnáctinásobným mistrům z Olomoucka doplnit kádr vzhledem k dlouhodobým zraněním Jerricka Hardinga a Petra Šafarčíka, kteří se do hry zapojí zřejmě až v novém roce. Jednatřicetiletý Palyza podepsal smlouvu do konce sezony s opcí na další soutěžní ročník.

Návrat. Basketbalový reprezentant Lukáš Palyza se po několika letech vrací do mistrovského Nymburka | Foto: Foto: Deník

„Hledali jsme posílení pro náš kádr, jelikož Petr a Jerrick jsou zranění. To je jen další důkaz, jak profesionálně náš klub funguje. Lukáš Palyza je prověřeným hráčem, který nám může opravdu pomoci. Jako mladý už Nymburkem prošel, takže ví, co ho čeká. Nyní je navíc zkušenějším a mnohem lepším hráčem než tehdy. Chci opravdu poděkovat našemu managmentu a majitelům, že byli schopni takto reagovat. Zvláště v těchto těžkých časech. Ukazuje to, jak je náš klub ambiciózní,“ řekl trenér Nymburka Oren Amiel.