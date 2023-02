Střelci: Bubeníková K. 9, Bydžovská A. 6, Abazher V. 3, Urbanová E. 2, Podnecká E. 2.

BC Kolín – BK Studánka Pardubice 21:87

Střelci: Bydžovská A. 7, Abazher V. 4, Bubeníková K. 2, Urbanová E. 2, Blumentálová D. 2, Podnecká E. 2, Nerudová L. 2.

„Oba zápasy skončily sice prohrou, ale odnášíme si cenné zkušenosti. I přes velký bodový rozdíl byl u holek vidět velký pokrok oproti utkání, které se hrálo v úvodu sezony na palubovce Pardubic,“ uvedla trenérka Kateřina Macháčková.

U15 starší žákyně – Liga

BK Mohelnice – BC Kolín 73:80

„Zápas se od počátku nevyvíjel podle našich představ. Působily jsme unaveným dojmem. Z laxního přístupu pramenilo nespočet nedaných jednoduchých košů. V půlce třetí čtvrtiny jsme přitvrdily obranu a zlepšily úspěšnost bodů z pole. Teď nás čeká dva týdny pauza, kterou využijeme k doléčení zranění a nemocí,“ řekla trenérka Tereza Švachová.

Střelci: Bártlová N. 28, Halámková N. 15, Hoznauerová L. 10, Šibravová L. 8, Losmanová L. 7, Hájková B. 4, Ottová L. 3, Vomáčková E. 3, Kolářová A. 2.

U17 kadeti – Liga

BC Kolín – Sokol Písek Sršni B 83:77

„Po dlouhé době zápas, kdy jsme předvedli výkon plný bojovnosti a nasazení. Konečně jsme hráli jako tým, o čemž svědčí dvanáct trojek. V týdnu mimo naše vítězství v anketě Sportovec města Kolína jsme řešili, kdo vůbec bude hrát. Vinnou zranění a nemocí nemohlo nastoupit pět kluků a proto jsme na soupisku dopsali Filipa Sýkoru z U19, který nám pomohl zvětšit rotaci hráčů. Ale největší radost určitě všichni máme z návratu Ondry Jánského, který se téměř po třech měsících zapojil do zápasu a byl hlavním strůjcem našeho vítězství,“ podotkl trenér David Machač.

Střelci: Jánský O. 29, Kropáček M. 19, Hruška A. 14, Konývka R. 11, Guk V. 6, Sýkora F. 4.

Muži B – 2. liga

Kolínsko-kutnohorský BK – Sokol Pražský 73:89

„Do zápasu jsme šli se skloněnou hlavou. Na hřišti našeho soupeře jsme sice prohráli vysokým rozdílem, ale bylo to dané i tím, že do zápasu jsme nastoupili v pěti lidech.Ale i přesto, že jsme do zápasu na naší palubovce nastoupili v plné sestavě, tak jsme si mysleli, že o vítězi je jasně rozhodnuto. Ale během prvního poločasu jsme soupeři dali najevo, že se jen tak nevzdáme. Na konci prvního poločasu byl stav nerozhodný 33:33. Na, začátku druhého poločasu jsme udělali pár chyb a soupeř z nich lehce skóroval a odskočil nám na rozdíl deseti bodů. Tento rozdíl pak držel až do poloviny poslední čtvrtiny, kdy nám už došly síly a Sokol odskočil definitivně,“ přiznal autor čtyř bodů Kolína Michal Vlček.

Střelci: Novák P. 29, Grmolenský J. 13, Kocourek M. 8, Kosík L. 8, Nečas L. 4, Vlček M. 4, Merta T. 4, Sýkora V. 3.

Kolínsko-kutnohorský BK – Sokol Žižkov 96:78

„Druhý víkendový zápas byl pro nás vítězný. Do utkání jsme šli s jasnou vidinou výhry, zvlášť, když jsme na hřišti soupeře hloupě prohráli. Zápas jsme od samého začátku drželi ve svých rukou a soupeře nepustili do vedení a ani jsme mu nedali prostor k zdramatizování. Za zmínku stojí sedm úspěšných trojek Pavla Nováka,“ podotkl Michal Vlček.

Střelci: Novák P. 35, Merta T. 20, Kosík L. 14, Nečas L. 10, Kocourek M. 9, Vlček M. 4, Grmolenský J. 4.

Muži C – SBL

AŠ Mladá Boleslav – BC Kolín „C“ 86:67

Střelci: Sychra L. 27, Lapáček J. 13, Nemčok K. 13, Lapáček F. 6, Horáček J. 5, Klvaň M. 3.

