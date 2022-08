Velký přehled ke startu ČFL. Jaké cíle a nové posily hlásí středočeské kluby?

Nakonec svěřenkyně Martina Radikovského, Jiřího Tučka a Oldřišky Marešové k mistrovskému závodu nastoupila, ale hned první disciplína ukázala, že tentokrát nepůjde o boj o co nejvyšší příčky, ale spíše o souboj s tělem celý sedmiboj dokončit alespoň s trochu solidními výsledky.

Úvodní závod na 100 metrů překážek absolvovala hned v prvním běhu, v němž obsadila sedmou příčku, když časem 15,05 s, druhým nejpomalejším v této sezóně, zaostala o 58 setin za osobním maximem z letošního mistrovství České republiky. Mezi 24 nejlepšími sedmibojařkami planety to stačilo až na 22. pozici.

Vzhledem ke zdravotnímu stavu se následně Natálii až nečekaně vydařil závod ve skoku vysokém. Všechny postupné výšky až po 166 cm zdolala na první dobrou a na třetí pokus pak překonala i 169 cm, tedy o centimetr více než při rekordním mistrovském závodu na pražské Slavii. I soupeřky však skákaly velmi dobře, a tak i tento výkon stačil jen na 14. příčku a posun v celkovém pořadí ziskem 1677 bodů na 18. pozici.

Parádní disciplínou Natálie bývá v poslední době vrh koulí, ale i zde se projevil úbytek sil z předchozích dnů. Kolínská sedmibojařka poslala čtyřkilogramové náčiní nejdále ve třetím pokusu, a to na 11,60 m, čímž zaostala o metr za svými výkony z MČR ve vícebojích i jednotlivců. O tom, co takový rozdíl znamená na vrcholné soutěži, svědčí to, že tímto výkonem zaznamenala ve vrhu koulí 13. místo, zatímco výkon o metr delší už byl v soutěži šestý nejlepší. Natálie se po kouli posunula na průběžnou sedmnáctou příčku s 2312 body.

Velká nepříjemnost potkala všechny závodnice v závěru koulařské soutěže, kterou kvůli obrovské bouřce nemohly dívky ve skupině B ani dokončit a celý závod byl na dvě hodiny přerušen. S velkým zpožděním se tak odehrála poslední středeční disciplína - běh na 200 metrů. I v něm podle očekávání Natálie zaostala o více než půlvteřinu za osobním maximem a časem 26,50 s obsadila 19. pozici, na kterou klesla součtem 3066 bodů i v celkovém pořadí.

Druhý den sedmiboje bohužel pro Natálii nezačal dobře. Ve skoku dalekém zaznamenala zdařený pouze první pokus, který ale měřil jen 518 cm, a pak již zapsala dva křížky. Po páté disciplíně tak klesla na dvacátou příčku.

Větší zlepšení jí nepřinesla ani šestá disciplína, hod oštěpem. Ve vyrovnané sérii, kdy třikrát náčiní poslala za 35 metrů, zapsala nejdelší pokus 35,90 m. To znamenalo, že ani po šesté disciplíně dvacátou pozici neopustila.

V poslední disciplíně, běhu na 800 metrů, Natálie zabojovala a trať absolvovala za 2:24,10 min., což znamenalo suverénně nejlepší umístění ze všech jednotlivých soutěží, a to na 7. místě, celkový zisk 5033 bodů a konečné umístění na 19. pozici.

O vyrovnanosti soutěže svědčí, že pokud by Natálie nebyla hendikepována zdravotními obtížemi a dokázala by zopakovat své osobní maximum 5451 bodů, znamenalo by to osmou příčku na světě.

