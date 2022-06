Jako první se představila již v pátek mladší žákyně Petra Matoušková. Té se dařilo v jejích pěti disciplínách se střídavými úspěchy. V úvodním běhu na 60 metrů překážek si svěřenkyně Jakuba Coubala vylepšila osobní maximum na 10,08 s a zařadila se na 13. příčku. V následujícím hodu kriketovým míčkem zaostala za svým nejlepším výkonem hodem dlouhým 37,38 m o dva a půl metru a skončila v něm dvanáctá. Ve sprintu na 60 metrů jí k osobnímu maximu chyběly pouze tři setiny, když zaběhla devátý nejrychlejší čas 8,55 s. Skok daleký, v němž má již skočeno bez dvou centimetrů pět metrů jí ale příliš nevyšel, a skok dlouhý 455 cm znamenal 12. příčku. Před závěrečnou osmistovkou figurovala na 13. místě, které se jí ale udržet nepodařilo. Poslední disciplínu absolvovala za 2:54,05 min. a celkovým ziskem 2570 bodů se propadla na závěrečnou sedmnáctou pozici, čímž jí bohužel o jediné místo uniklo i zařazení do středočeského ASCM.

OKRES, FOTO: Plaňany si napravily reputaci. Šlágr pro Velim B

V pátečním odpoledni zahájila svůj sedmiboj také starší žákyně Sofie Bébrová. A pro drobounkou svěřenkyni Jiřího Robovského šlo bez nadsázky o sedmiboj snů. Hned v první disciplíně, běhu na 100 metrů překážek, začala velkým osobním rekordem 14,96 s, což byl sedmý nejrychlejší čas. Následoval vrh koulí, který kvůli jejím fyzickým předpokladům nemůže pro ni být silnou disciplínou. S tříkilogramovým náčiním se ale poprala a byl z toho druhý osobní rekord 8,56 m. Svůj nejlepší tabulkový výkon překonala i v následujícím skoku do výšky, když poprvé v životě překonala 150 cm. Čtvrté osobní maximum ze čtyř startů zapsala i v poslední páteční disciplíně pátečního programu, běhu na 150 metrů. Čas 19,13 s byl z osmnáctičlenného startovního pole čtvrtý nejrychlejší.

Ani noc Sofii nic neubrala z její vynikající formy. Ve skoku dalekém hodila za hlavu nevydařené starty z posledního období a třetím nejdelším skokem soutěže 541 cm si posunula už pátý "osobák". V trendu pokračovala i v předposlední disciplíně, hodu oštěpem. Po dvou nepříliš vydařených pokusech si v poslední sérii vylepšila maximum o téměř tři metry na 28,92 m. Po šesti disciplínách byla Sofie na sedmé příčce, pouhých sto bodů od medailové pozice. Sedmým osobním rekordem z běhu na 800 metrů časem 2:29,35 min. zkompletovala výborný zisk 4616 bodů, což byl pochopitelně její osmý nejlepší osobní výkon, který znamenal nečekané šesté místo jen 65 bodů od bronzové medaile!

V sobotu zahájily své sedmibojařské klání také juniorky Natálie Olivová a Emílie Chrastinová. Hned úvodní disciplína, běh na 100 metrů překážek, oběma vyšla na výbornou. Natálie Olivová zahájila boj o titul skvělým zlepšením osobního rekordu o 28 setin na 14,47 s, což zároveň znamenalo i nový kolínský juniorský historický rekord v této disciplíně, když překonala o 13 setin čas Heleny Jiranové. V soutěži šlo o čtvrtý nejlepší čas a "osobák" si vylepšila i druhá kolínská zástupkyně Emílie Chrastinová, která zaběhla čas 14,98 s a zařadila se na osmou příčku. Ve skoku vysokém, který je po nedávném zranění kotníku pro Natálii Olivovou nejproblematičtější disciplínou, si halová vícebojařská mistryně republiky vedla velmi dobře, když překonala 168 cm a soutěž vyhrála. Emílie Chrastinová zdolala 153 cm.

Ve skvělém představení pokračovala Natálie Olivová ve vrhu koulí. Ve druhé sérii koule z její ruky přistála až na 12,61 m, což bylo vylepšení osobního maxima o téměř 40 centimetrů, což znamenalo suverénní vítězství v této disciplíně. Blýskla se i Emílie, jejíž osobní rekord 10,40 m ji zařadil na čtvrtou příčku. Sobotní den zakončily obě kolínské sedmibojařky "osobáky" i na 200 metrů. Natálie se s velmi příjemnou podporou větru 1,8 m/s dokázala zrychlit o více jak čtyři desetiny na 25,94 s a Emílie zaběhla čas 26,28 s. Natálie Olivová po první dnu soutěže nasbírala 3247 bodů a vede soutěž s náskokem 174 bodů na Jessicu Nechanickou a 243 bodů na Elišku Červenou. Důležité e i to, že po sobotě je Natálie stále ve hře o splnění limitu pro start na mistrovství světa, který má hodnotu 5450 bodů. V neděli však bude potřebovat znovu výkony na hranici osobních rekordů. Emílie Chrastinová ziskem 2828 bodů uzavírá první osmičku.

Derby vyznělo jasně pro favorita. Býchory slaví vítězství v soutěži

V mužském desetiboji skončily naděje svěřence Ratislava Šediny Pavla Krejči na kvalitní bodový zisk v podstatě ještě dříve, než do soutěže vstoupil. V úvodním běhu na 100 metrů totiž "ulil" druhý start a byl vyloučen. I přes nulový zisk z úvodní disciplíny se rozhodl v desetiboji pokračovat. Ve skoku dalekém zaznamenal nejdelším pokusem 616 cm, ve vrhu koulí poslal své náčiní na 14,42 m, což byl druhý nejlepší výkon v soutěži, ve skoku vysokém se dostal jako třetí nejlepší přes 192 cm a 400 metrů zaběhl za 54,57 s.

Posledním kolínským vícebojařem na startu byl juniorský svěřenec Ondřeje Dudáše Antonín Tvrzník. Ten zahájil v běhu na 100 metrů osobním nejlepším výkonem 12,22 s. I v dálce se dostal nejdále v životě, když závěrečným skokem dolétl na 621 cm. Ve vrhu koulí, který není jeho silnou disciplínou, poslal šestikilogramové náčiní výkonem 10,09 m poprvé za desetimetrovou hranici a ve skoku vysokém se dostal přes 183 cm. Závěr prvního dne, běh na 400 metrů, zvládl v čase 53,43 s, což znamenalo po pěti disciplínách součet 3047 bodů a desátou příčku.

Do nedělního programu vstoupily juniorky pátou disciplínou - skokem dalekým. Natálii Olivové se povedlo ve složité soutěži, v níž se vítr neustále točil a osciloval od dvoumetrové podpory až po stejně silný protivítr, hned prvním skokem dlouhým 566 cm o centimetr překonat své venkovní maximum, Napodruhé však těsně přešlápla a při třetí možnosti přidala i v lehkém protivětru k prvnímu pokusu ještě centimetr na 567 cm. Na své halové maximum ale ztratila dva decimetry a v propočtu mířícímu k limitu nějaký ten bod ztratila.

Dálka se výborně vydařila druhé kolínské zástupkyni Emílii Chrastinové, která si skočil osobní rekord 557 cm, což byl po Natálii druhý nejdelší skok v soutěži, který Emílii vynesl až na průběžnou pátou příčku. Tu si ještě vylepšila v šesté disciplíně, hodu oštěpem. V něm přidala prvním hodem další osobní maximum 37,77 m a poskočila dokonce na bronzovou pozici. Zato Natálie Olivová prožila první krizi v průběhu soutěže. Úplně se jí nevyvedl ani jeden z úvodních dvou pokusů a výkon 34,95 m jí nedával šanci na splnění limitu. Ale ve třetím pokusu se dokázala výrazně zlepšit na 38,32 m, což byl třetí nejlepší výkon, a i když zaostala o necelý metr a půl za osobním rekordem, před závěrečnou osmistovkou si udržela šanci na limit pro světový šampionát, musela si ale vylepšit dva roky starý nejlepší životní čas.

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky

Osmistovka přinesla přinesla velké drama. Nikoli v boji o zlato, protože po šesti disciplínách měla Natálie Olivová nedostižný náskok, ale v boji o překonání limitu a také v souboji o bronz. Protože soupeřky už před startem avizovaly, že se soustředí na boj o zbylé dvě medaile, tak Natálie Olivová musela vzít starost o tempo do svých rukou. Věděla, že musí běžet v sólo závodě a točícím se větru osobní rekord těsně nad hranicí 2:20 min (přesně to bylo nejhůře 2:20,44). I přes obrovský tlak a skutečnost, že osmistovku běhá pouze při víceboji, rozeběhla závod jako zkušená běžkyně. Dvoustovkou probíhala za 33-34 s, v polovině trati byla za 68,94 s a tempo dokázala udržet až do cílové rovinky. V ní bojovala o každou setinu a po proběhnutí cílem se čas na tabuli zastavil na neoficiálních 2:20,34 min.

Chvíli trvalo, než byl čas ještě poupraven o setinu směrem dolů, a další dvě minuty nejistoty uběhly, než moderátor závodů potvrdil celkový součet 5451 bodů a o jediný bod splněný limit pro mistrovství světa juniorů v kolumbijském Cali, kam se svěřenkyně Martina Radikovského, spolupracujícího ve vrhačských disciplínách s Jiřím Tučkem a ve skoku vysokém s Oldřiškou Marešovou, podívá na začátku srpna. Tento úspěch vynikne ve světle faktu, že na mistrovství světa se v historii kolínské atletiky probojovala Natálie Olivová po Kateřině Šafránkové a Heleně Jiranové teprve jako třetí kolínský atlet. Titul mistryně České republiky vybojovala s obrovským náskokem 409 bodů. Nesmíme ale zapomenout na velký úspěch druhé zástupkyně v kolínském dresu. Emílie Chrastinová sice těsný náskok na třetí příčce v běhu na 800 metrů neudržela, když doběhla za 2:29,49 min., ale pátá příčka součtem 4872 bodů podpořená pěti osobními rekordy v jednotlivých disciplínách je jejím velkým úspěchem.

V neděli pokračovali ve svém desetiboji také muži a junioři. V mužské kategorii si Pavel Krejča zapsal z běhu na 110 metrů překážek čas 17,93 s, poté se mu vydařil hod diskem, když poslal dvoukilogramové náčiní do vzdálenosti 39,93 m, což byl čtvrtý nejdelší hod soutěže. Ve skoku o tyči překonal laťku ve výši 350 cm, ale v hodu oštěpem zapsal prvním pokusem pouze 32,35 m a k dalším pokusům již nenastoupil. Soutěž ale dokončil během na 1500 metrů za 5:19,77 min. a celkově byl klasifikován součtem 5179 bodů na 12. místě.

Junior Antonín Tvrzník vstoupil do druhého dne časem 16,47 s na 110 metrů překážek a hodem dlouhým 27,41 m v disku. V tu chvíli klesl na 12. místo, ale závěr závodu měl velmi dobrý. Ve skoku o tyči ve složitých větrných podmínkách sice nebyl s výkonem 390 cm úplně spokojený, ale byl to druhý nejvyšší skok v soutěži. V hodu oštěpem pak přehodil o 38 cm padesátimetrovou hranici, což byl pátý nejdelší hod. V závěrečném běhu na 1500 metrů zabojoval, časem 4:52,94 min. doběhl šestý a poslední tři disciplíny jej posunuly k součtu 5927 bodů a cennému umístění na 8. místě.

Novým trenérem Medvědů je Adam Konvalinka