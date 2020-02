Jako první vstoupila do bojů svěřenkyně trenéra Ondřeje Dudáše Barbora Štěrbová. Ta v prvním běhu na 60 metrů překážek doběhla jako šestá za 9,23 s, což znamenalo 862 bodů a tento zisk ji zařadil po první disciplíně na 7. příčku mezi 19 startujícími vícebojařkami.

Hned vzápětí zaklekla do bloků v druhém běhu dorostenek Natálie Olivová, která patřila mezi kandidátky medaile. A její donedávna ještě nepříliš silná disciplína jí vyšla parádně, když svůj běh vyhrála ve výrazném osobním i novém kolínském historickém rekordu 8,88 s. Ziskem 935 bodů se zařadila na výborné páté místo, když na největší favoritku, českobudějovickou Terezu Babickou, ztratila v její parádní disciplíně pouze čtyři desetinky a 86 bodů. Druhá byla průběžně s nepatrnou ztrátou 4 bodů jablonecká Vendula Štanclová a třetí Kateřina Kadavá byla naopak jen čtyři body před kolínskou svěřenkyní Martina Radikovského.

Ve výškařském sektoru se obě kolínské závodnice představily současně. V žákovském závodě se Barboře Štěrbové podařilo zdolat 153 cm, skončila pátá a v celkovém pořadí se posunula ziskem 1517 bodů na čtvrté místo. Dramatická byla soutěž dorostenek. Favoritka soutěže Tereza Babická si nečekaně výrazně vylepšila osobní maximum o pět centimetrů na 162 cm, ale Natálie Olivová skvěle kontrovala. Zdolala postupně 165 i 168 cm a pak se přenesla přes hodnotu osobního rekordu 171 cm! Ani to jí ale nestačilo a vzápětí překonala i 174 cm! Po dvou disciplínách tak nasbírala 1838 bodů a s náskokem 58 bodů se dostala do čela soutěže.

Ve vrhu koulí si Barbora Štěrbová vylepšila osobní rekord na 8,43 m, což jí stačilo na 13. místo, a průběžně klesla na osmou pozici. Natálii Olivové se třetí disciplína na rozdíl od prvních dvou nevydařila. Kouli poslala na 10,85 m, což je o více než metr za jejím maximem, a skončila pátá. Ziskem 2423 bodů ale zůstala se stobodovým náskokem na čele před Eliškou Červenou, Jessicou Nechanickou a Terezou Babickou, ale především posledně jmenovaná měla po osobním maximu v kouli před sebou dvě své parádní disciplíny.

Ve skoku dalekém si prožila malé drama Barbora Štěrbová, když po dvou nepovedených pokusech zachránila své ambice skokem dlouhým 485 cm, který stejně jako v koulí znamenal 13. příčku. Před závěrečnou osmistovkou držela kolínská žákyně stále osmé místo bod za sedmou a bod před devátou v pořadí.

V závěrečné disciplíně žákyň zaběhla Barbora Štěrbová výborný čas 2:31,49 min., který byl sedmý nejrychlejší, a celkový součet 3137 bodů ji vynesl na skvělé 6. místo!

V soutěži dorostenek se ve čtvrté disciplíně karta obrátila. Natálie Olivová po vyrovnané sérii dolétla jen 5 cm za svůj osobák a skočila 546 cm, zatímco Tereza Babická zaznamenala s obrovským nedošlapem vzhledem ke svým šestimetrovým kvalitám "jen" 565 cm, a tak bylo jasné, že o titulu se rozhodne mezi těmito dvěma závodnicemi, zvláště když se průběžně druhá Eliška Červená v dálce zranila. Náskok kolínské vícebojařky se před během na 800 metrů zkrátil na 71 bodů, tedy něco přes pět vteřin. Rozdíl v osobních rekordech obou závodnic byl ale větší ve prospěch českobudějovické vícebojařky.

V závěrečné osmistovce dorostenek se ale nakonec žádné velké drama nekonalo. Natálie Olivová začala velmi rozumně, držela se zhruba 10 metrů za svou soupeřkou, a když se těsně před posledním kolem na ni dotáhla, bylo rozhodnuto. V cíli byla kolínská pětibojařka v osobním rekordu 2:25,55 min. jen desetinku za svou rivalkou a součtem 3861 bodů vybojovala zlatou medaili a titul dorostenecké mistryně republiky! Bronz vybojovala novopacká Jessica Nechanická.

V sobotní a nedělní soutěži mužů se představil Pavel Krejča. V první den se mu podařilo zaběhnout úvodní šedesátku za 7,79 s, do dálky skončil 604 cm, ve své nejsilnější disciplíně poslal kouli do vzdálenosti 14,22 m a ve skoku vysokém překonal 180 cm. Přenocoval tak na 12. příčce. Neděli zahájil časem 9,37 s na 60 metrů překážek, ve skoku o tyči překonal 340 cm a závěrečný kilometr absolvoval za 2:52,74 min. V celkovém součtu kolínský vícebojař nasbíral 4446 bodů a to mu vyneslo celkové 10. místo.