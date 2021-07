Na start běhu na 100 metrů překážek, který nepatří k jejím silným disciplínám, zaklekla kolínská vícebojařka v 9.40 hod. našeho času hned v prvním rozběhu. S mírnou podporou větru o síle 0,7 m/s si dokázala o čtyři setiny vylepšit osobní maximum na 14,83 s a ve svém rozběhu obsadila pátou příčku. Mezi 25 nejlepšími evropskými sedmibojařkami jí patřilo po první disciplíně 22. místo se ziskem 864 bodů.

Druhou disciplínu, kterou byla Natáliina oblíbená výška, nezačala česká reprezentantka příliš přesvědčivě. Opravovala už svou základní výšku 151 cm i následných 154 cm. Pak už ale chytila závodní rytmus a postupně 157, 160 i 163 cm zdolala napoprvé. Druhým pokusem se pak dostala i přes 166 cm, což bylo o centimetr více než při jejím letošním vítězství na mistrovství ČR. Smůlu si vybrala na následující výšce 169 cm, kterou napoprvé jen lehounce lízla, laťka ale spadla a další dva pokusy Natálie už tak vydařené nebyly. Ve skoku vysokém tak dosáhla osmnáctého výkonu a po dvou disciplínách jí za součet 1670 bodů patřilo 20. místo.

Bohužel třetí disciplína, vrh koulí, kolínské atletce příliš nevyšla. V první sérii poslala čtyřkilogramové náčiní do vzdálenosti 10,94 m, s čím rozhodně spokojená nebyla, ale ani druhý, ani třetí pokus nebyl delší, a tak Natálie zaostala téměř o metr za dvanáct dnů starým výkonem ligového kola. V koulařském pořadí skončila šestnáctá, po třech disciplínách měla součet 2261 bodů a před během na 200 metrů se posunula na 18. příčku.

Nevydařený vrh koulí se ale projevil i v závěrečné disciplíně prvního dne. Natálie Olivová startovala hned v prvním běhu, dosáhla času 26,72 s a za svým osobním maximem zaostala o zhruba čtyři desetiny. První den soutěže zakončila se součtem 2996 bodů a přenocovat bude na 23. pozici.

Do druhého dne vstoupila Natálie velmi kvalitně. Ve skoku dalekém dolétla prvním skokem na 560 cm, jen pět centimetrů za osobní maximum. Ve druhé sérii ještě čtyři centimetry přidala a v pořadí obou skupin obsadila 16. místo. Po pěti disciplínách nasbírala 3737 bodů a patřilo jí 21. místo.

V předposlední disciplíně, hodu oštěpem, byla kolínská vícebojařka zařazena do silnější skupiny, a i když se jí první dva hody na hranici 33,5 metrů nevydařily, nakonec své kvality potvrdila. Oštěp napotřetí poslala do vzdálenosti 37,48 m, celkově obsadila 10. pozici a před závěrečnou osmistovkou postoupila na 18. místo. Zároveň věděla, že pokud by zaběhla na hranici 2:21 min., zaútočila by i na osobní sedmibojařské maximum.

To se jí nakonec nepodařilo, ale ukázalo se, že poslední dvě disciplíny byly pro Natálii nejsilnější. Ve svém běhu skončila druhá v čase 2:22,55 min., když Polce Surové nedovolila ji přeskočit v celkovém pořadí, a dosáhla devátého nejrychlejšího času. Na další posun pořadím to ale už nestačilo, a tak Natálie Olivová při své premiéře na evropské scéně obsadila ziskem 5145 bodů kvalitní 18. místo.

Lukáš Soukal vybojoval s českou štafetou šesté místo



V poslední den bojů na evropském šampionátu juniorů v estonském Tallinnu zasáhl do bojů také druhý zástupce kolínské atletiky Lukáš Soukal. Ten se objevil v sestavě české reprezentační štafety na 4x100 metrů, kterou na mistrovství koučuje Lukášův osobní trenér Antonín Morávek, na třetím úseku.

A bylo to představení jaksepatří vydařené. Česká štafeta nastoupila hned v prvním ze tří rozběhů a soupeři jí byla kvarteta Maďarska, Lotyšska, Řecka, domácího Estonska a Německa. Na prvním úseku zaklekl do bloků Armin Ntemo, který předal kolík stříbrnému medailistovi z dvoustovky Eduardovi Kubelíkovi. Ten svůj úsek zaběhl výborně a předával do zatáčky právě Lukáši Soukalovi. Ten pranic neztratil a na samém koci předávacího území odevzdal kolík na čele společně s Maďary Matouši Budigovi. Ten se v cílové rovince předvedl ve skvělé formě a prolétl cílem jako první v čase 40,58 s. Česká sestava si tak jasně vybojovala přímý postup bez ohledu na výsledky dalších dvou běhů. Spolu s Čechy postoupili také Řekové, kteří byli o 14 setin pomalejší.

Z dalších běhů si poté zajistili postup Italové, Nizozemci, nejrychlejším časem 39,68 s favorizované Britové, Francouzi a časem také Izraelci a Poláci. Česká štafeta šla do finálového závodu celkově sedmým časem v pořadí.

V odpoledním finále nastoupilo české kvarteto v nezměněném složení. Předávky mu tentokrát nevyšly ideálně, a tak výsledný čas 41,06 s byl o více než půl sekundy horší než v rozběhu. I tak z toho ale bylo vynikající šesté místo mezi nejlepšími sprinterskými kvartety Evropy!

(Jiří Tuček)