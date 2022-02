„Jednoznačně nám vyšel první poločas, zápas jsme odehráli výborně takticky,“ shrnul utkání kolínský trenér Michal Škopek.

„Kluci plnili úkoly a když už soupeř nějakou šanci měl, podržel nás výborně chytající gólman Miroslav Jílek,“ doplnil a dodal: „Přesto, že nám chyběli čtyři nejzkušenější hráči základní sestavy, například Váňa a Slezák, jsme s výsledkem spokojeni. Stále nás ale mrzí, že jsme v základní části nepostoupili do první čtyřky.“

„V nové kolínské hale jsme hráli poprvé a na začátku to vypadalo, že si tu halu prohlížíme a koukáme, jak hala vypadá,“ načal hodnocení zápasu s velkou nadsázkou hrající trenér kutnohorského mužstva David Mukařovský.

„Moc mě výsledek mrzí, ale domácí nás přejeli. Oni hráli spíše fotbal, ale to stačilo. Vystřelili pětkrát na bránu a dali pět gólů. A to nás v dalších minutách držel gólman Dostál. Byli jsme strašní v pohybu, to nás v současné době trápí. Také nám chyběli tři hráči a to se také projevilo. Kolínu gratuluji k vítězství,“ musel spolknout hořkou pilulku Mukařovský.

„My jsme začali hrát až v posledních deseti minutách, kdy jsme dali tři branky a snížili jsme. Navíc jsme nastřelili asi třikrát tyč a třikrát břevno. K tomu jsme spálili další šance, nebylo nám přáno. Náš výkon byl mdlý a to se nesmí opakovat. Musíme makat jeden za druhého,“ nabízí recept do dalších utkání nadstavby kutnohorský trenér.

Další utkání hraje Kolín v pátek. Od 20:45 hodin se představí na palubovce MCE Slaný.

Branky a asistence: 4. T. Kmoch (Bláža), 9. T. Kmoch, 9. T. Kmoch (Bláža), 11. Kovařík (Lytvynenko), 12. Lytvynenko, 22. Lytvynenko (Lev), 30. Bláža (Hejduk) – 33. D. Laštovka (Biroš), 33. Biroš, 39. L. Laštovka (Mukařovský). Poločas: 5:0.

Kolín: Jílek – Škopek, Lytvynenko, Kovařík, Funda, T. Kmoch, Bláža, Hejduk, Lev.

Kutná Hora: Dostál – M. Vojtíšek, Mukařovský, Pacák, L. Laštovka – Vokoun, Biroš, Tugsmandakh, D. Laštovka.

