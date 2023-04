Nadstavbová část končí. Proklouzne Kolín přímo do play off?

Nadstavbová část Kooperativa NBL dospěla do svého konce. Ve středu se odehraje poslední kolo a k vidění bude několik zajímavých zápasů, které rozhodnou o nasazení týmů do play off. O lepší postavení se bojuje především ve skupině A1.

Z utkání 9. kola NBL BC Kolín - Ostrava (96:87). | Foto: David Kratochvíl