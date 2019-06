Závod se v této koncepci koná již druhým rokem, ale navazuje na původních pět tradičních ročníků v cyklistickém tour. „Jsou to dva závody v jednom. Závod je rozdělen na dětský v rámci cyklo tour a pro dospělé v rámci silničního závodu, který je rozdělen na dvacet sedm a padesát čtyři kilometrů,“ uvedl Tomáš Neruda, pořadatel Velké ceny Kouřim.

V 8 hodin ráno započne registrace dětských kategorií od 0 do 14 let, a o hodinu později mají děti ještě možnost si trasu projet, hlavní závod nejmenších účastníků odstartuje v 9.15 hodin.

V 11 hodin se na start postaví dospělí ve věku od 15 let - věková hranice není v tomto případě omezená. Ti vyjedou hromadně na silniční závod v trase 27 a 54 kilometrů.

„Oba závody jsou ještě rozděleny do věkových kategorií, abychom to mohli srovnávat. Nebylo by fér porovnávat výkon patnáctiletého se sedmdesátiletým cyklistou,“ poznamenal Tomáš Neruda.

Velkým bonusem akce je, že pořadatel zařídil jednosměrnou uzavírku silnice, kde bude závod probíhat. Díky tomu se zvýší bezpečnost všech cyklistů.

Lákavé ceny i zábava

Vítěze neminou lákavé ceny v podobě sportovních potřeb i zážitků. „Cen máme spousty, jednou z těch nejzajímavějších, pro absolutní vítěze, jsou speciální profi cyklistické kalhoty, které normálně stojí v řádu tisícovek. Vrcholovou prémií pro krále a královnu závodu je let letadlem. Dárky máme pro vítězce každé kategorie, které jsou věkové rozdělené,“ popsal výhry Tomáš Neruda.

Sportovní zábavu doplní také kultura, v plánu jsou vystoupení mažoretek, pěveckého sboru a koncert Lucky Doušové a Tomáše Holoubka. Připraveny budou i dětské dílny.