Kanonýr Deníku Petr Pavlík: Být fotbalista je pěkné zaměstnání

V kategorii dospělých čekala závodníky již tradiční trať, která byla letos kvůli hlubokému bahnu technicky náročnější než v předchozích letech. O to spokojenější byli běžci v cíli, protože to byl místy slušný adrenalin. V mužské kategorii oplatil Jan Vedral porážku z loňského roku Lukáši Adámkovi. Ten se mohl alespoň radovat z prvenství v kategorii nad 40 let, třetí celkově skončil díky nejlepšímu běhu dne Tomáš Kroupa z Plzně. V ženách zvítězila tradiční účastnice Iva Šubotníková. Kategorii štafet opanoval Roman Procházka s Marcelem Šmigelským.

„Teplý čaj, občerstvení, věcné ceny a finišerská medaile nakonec závodníky zahřály a po třinácté hodině se s úsměvem na tváři odebrali zpět do svých domovů,“ uvedl za pořadatelský tým Jan Vedral.