Muži: 1. Boroš (ČEZ Cyklo Team Tábor) 1:03:54, 2. Loockx (Belg.) +8, 3. Huybs (oba Beg.) +20, 4. Toneatti (It.) +26, 5. Říman (AUTO ŠKODA Mladá Boleslav) +33, 6. Paprstka (EXPRES CZ - Team Kolín) +43.

Ženy: 1. Havlíková (Lawi junior team) 50:41, 2. Bedríková (EXPRES CZ - TUFO Team Kolín) +6, 3. Verhoevenová (Belg.) +14, 4. Zemanová (Brilon Racing Team MB) +26, 5. Verdonschotová (Belg.) +54, 6. Borellová (It.) +1:03.

Pro Mladoboleslavsko to byl v letošní sezoně bohužel jediný závod v rámci Českého poháru – Jabkenice ani Holé Vrchy se letos v rámci nejvyšší české soutěže nepojedou.

„Jsem určitě spokojený, každé vítězství se počítá. Ke konci jsem měl i štěstí a získaný náskok jsem uhájil až do cíle. Loockx byl silnější a já počítal, že v závěru bych mohl jít před něj. Přesto závěr nebyl jednoduchý, vítězství zadarmo to rozhodně nebylo," zdůraznil Michael Boroš.

Také u mužů v úvodu ujela skupinka uprchlíků – s Michaelem Borošem ještě slovenský Matěj Ulík a Belgičan Lander Loockx. Ten měl stejně jako jeho krajanka problém se spadlým řetězem, který jej stál boj o prvenství. Pro to si tak dojel zmiňovaný Boroš před druhým Loockxem a třetí dojel jeho krajan Ward Huybs. Vidět byly mladoboleslavské barvy. Jakub Říman dojel pátý a junior Matěj Stránský byl klasifikován na fantastické desáté příčce.

„Že bych mohla vyhrát jsem nedoufala celé léto. Od jara to byl po zdravotních problémech teprve můj druhý závod, takže je to pro mě překvapení. Závodit chci dále, ale nic neplánuji, rozhodující bude zdravotní stránka. Jela jsem chytře, nemusela jsem tahat a hodně mi k vítězství pomohl problém hlavní soupeřky," řekla po závodě pro server cyklokros.cz Pavla Havlíková.

