Na 68. Polabských závodech byly nejkvalitnější oštěpy

Jiří Tuček

Už 68. ročník Polabských závodů se po dvou covidových letech vrátil do tradičního prvomájového termínu. Počasí bylo ideální, horší to ale bylo v některých disciplínách s počtem startujících, protože většina především mládežnických atletů měla za sebou sobotní závody. To však neplatilo o velmi dobře obsazených oštěpařských soutěžích, které byly vrcholem mítinku.

V mužském závodě, který byl 6. ročníkem memoriálu Václava Širce ml., byl kolínský stadión svědkem splnění limitu pro dorostenecké mistrovství Evropy, které se uskuteční v Jeruzalémě. Postaral se o to Štěpán Šípek z Uherského Hradiště, který poslal 700 g těžký oštěp až na vzdálenost 72,87 m a limit pokořil téměř o čtyři metry. Kolín blamáž nedopustil. Z bryndy ho vytáhl Pavel Čapek Velmi kvalitní byl i výkon druhého juniora Martina Menčíka z Jičína, který dosáhl vzdálenosti 66,48 m. Třetí skončil Petr Hron z pražské Dukly (64,22). Osobní rekord si vylepšil také domácí Jakub Dudáš, jehož oštěp skončil jen těsně pod šedesátimetrovou hranicí (59,55). V ženské soutěži předvedla Martina Píšová třetí letošní český nejlepší výkon 56,93 m. Druhé Petře Sičakové ze Škody Plzeň prozatím nevyšel útok na limit pro juniorské mistrovství světa v Cali, když hodila 51,67 m. Třetí skončila další juniorka Adéla Műllerová z Uherského Hradiště za 46,75 m. Osobní rekord si posunula kolínská sedmibojařka Natálie Olivová výkonem 39,71 m. V běhu na 100 metrů mužů vyhrál Tomáš Tláskal z Dukly Praha (11,23) před Ivanem Knyshovem z AC Pardubice (11,26) a Vladimírem Velíškem ze Speedu Brno (11,36). Ve stejné disciplíně žen prokázala velmi dobrou formu na začátku sezony domácí Jana Šafránková, která těsně dominovala za 12,30 s před dvěma sprinterkami USK Praha – Veronikou Valtrovou (12,32) a Julií Hlaváčovou (12,37). Již 77. ročník memoriálu Rudy Plešingera v běhu na 400 metrů vyhrál Sebastián Šlachta z AC Mladá Boleslav (50,93) před Františkem Malinou z AC Čáslav (51,61) a Martinem Kocourkem ze Speedu Brno (51,97). Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky Nejrychlejším běžcem v 32. ročníku memoriálu Mirka Tučka v běhu na 1000 metrů byl kolínský odchovanec v barvách SKP Nymburk Mojmír Pavlík (2:38,48), před domácími Vítem Kozou (2:39,92) a Markem Nedvědem (2:40,77). V běhu na 3000 metrů, který byl již 51. ročníkem memoriálu Josefa Holečka, byl jasně nejrychlejší kolínský Roman Pazdera (8:56,65), druhý doběhl Josef Procházka z Děčína (9:9:34,59) a třetí Štěpán Kačena ze Spartaku Praha 4 (9:46,62). Předposlední hlavní závod, 46. ročník memoriálu Václava Stárka ve vrhu koulí, vyhrál domažlický Dominik Sládek (15,89), před domácím Pavlem Krejčou (14,11) a vlašimským Janem Gročkem (13,99). Výbornou formu prokázala ve skoku vysokém kolínská juniorka Anita Hrušková, která překonala laťku ve výši 172 cm. Druhou příčku obsadila Kateřina Mistríková z AC Pardubice (164) a třetí Aneta Pazderová (156). V rámcových závodech byly k vidění další kvalitní výkony. Běh na 600 metrů vyhrála staroboleslavská Lenka Čechová za 1:31,56 min., z kolínských atletů výšku mužů vyhrál Pavel Krejča (187), dálku mužů Jiří Rothanzl (628), stejnou disciplínu žen Helena Rothanzlová (537) a ženský vrh koulí Natálie Olivová (11,84). Sodoma už není trenérem. V klubu ale bude nadále působit jako manažer