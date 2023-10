Několik dobrých, na druhou stranu i špatných výkonů mají za sebou basketbalové týmy z Kolína. A jak si vedly v jednotlivých soutěžích?

Junioři Kolína (v modrém) nestačili na Poděbrady. | Foto: David Machač

U11 nejmladší minižáci – přípravná soutěž

TJ AŠ Mladá Boleslav – BC KOLÍN 53:52 (8:13 24:29 30:40)

„Vedli jsme téměř celý zápas, ale nakonec jsme prohráli jo bod. Musím kluky přesto pochválit za přístup, ale občasné výpadky, kdy přestaneme hrát a bránit hráče bez míče, nás stálo vítězství. Stále získáváme cenné zkušenosti a každým zápasem se náš herní projev zlepšuje. Doufám, že kluci vidí, když to nebudou dělat na sto procent na tréninku, tak v zápase to najednou nepůjde,“ uvedl trenér David Machač.

Střelci: Hamták J. 16, Vondráček P. 12, Holata V. 6, Bukovský J. 6, Sekavec F. 4, Bukovský A. 2, Pavlas A. 2, Šotola V. 2, Roštáš F. 2.

Kolín předvedl obrat z říše snů. Dostal se z minus 27

TJ AŠ Mladá Boleslav – BC KOLÍN 47:56 (14:12 18:29 23:48)

„Druhý zápas se jako trenéři na lavičku postavili rodiče, já musel odjet na zápas juniorů U19 do Poděbrad a tímto jim děkuji. Zápas bohužel nešel přeložit a náhradní termín by se hledal velmi těžce. Zápas jsme dotáhli na rozdíl od prvního zápasu do vítězného konce a kluci mohli slavit vítězství,“ podotkl David Machač.

Střelci: Hamták J. 22, Vondráček P. 14, Pavlas A. 6, Sekavec F. 6, Bukovský A. 2, Holata V. 2, Šotola V. 2, Raguž N. 2.

U11 nejmladší minižákyně – přípravná soutěž

BC KOLÍN – Basket Říčany 12:68 (4:21 6:40 12:56)

Střelci: Vokounová A. 4, Turavinina A. 4, Macková E. 2, Galčíková E. 2.

BC KOLÍN – Basket Říčany 4:56 (0:8 0:22 0:36)

Střelci: Franzová E. 2, Malinová B. 2.

„V utkání byla jasná převaha holek z Říčan, které zvítězily vysokým skóre. Naše medvědice se snažily, ale musely čelit výrazné výškové a věkové převaze svých soupeřek. I přes náročný zápas je důležité, že naše holky získaly cenné zkušenosti a mohou se dále rozvíjet ve svých basketbalových dovednostech a návycích, přeci jenom jsme na úplném začátku,“ řekla trenérka Lucie Vetorová.

U13 starší minižáci – přípravná soutěž

BK R&J EBC Mělník – BC KOLÍN 28:91 (10:16 14:45 22:68)

„Na klukách bylo vidět, že chtějí vyhrát za každou cenu a udělali pro to vše. Bylo vidět obrovské zlepšení v obraně a už děláme i pokroky v útočném postavení. Za výkon musím kluky pochválit,“ konstatoval trenér Michal Vlček.

Střelci: Vondráček J. 25, Batelka V. 20, Kaprálek L. 15, Rigny S. 14, Dlouhý I. 6, Vondráček P. 4, Hamták J. 3, Dlauhoweský M. 2, Kubínek D. 2.

Sérii proher nezastavili, nad Jihlavou získali Kozlové alespoň bod

U13 starší minižákyně – přípravná soutěž

BC KOLÍN – Basket Pastelka MB 29:63 (17:12 24:33 27:43)

„Celý první poločas jsme si udržovaly bodový náskok. Holky hrály výborný basketbal. Byl to skvělý výkon, který naše hráčky ještě nepředvedly. Bohužel hned od začátku druhého poločasu holky úplně přestaly bránit, nebojovaly o míče a dělaly začátečnické chyby. Zápas, který mohl skončit vyrovnaným skórem, tak skončil poměrně vysokou prohrou,“ posteskla si trenérka Kateřina Macháčková.

Střelci: Bubeníková K. 8, Holoubková D. 7, Nerudová L. 7, Abazher V. 4, Hájková N. 2, Zemanová M. 1.

Junioři U19 – celostátní liga

Basket Poděbrady – BC KOLÍN 74:70 (16:15 31:32 51:47)

„V Poděbradech jsem čekal těžké utkání proti soupeři, který byl posílený o extraligové hráče z Nymburka. Musím říct, že soupeř zaslouženě slavil vítězství, ale my jsme odehráli celkem dobrý a velmi bojovný zápas. Bohužel díky několika špatným rozhodnutím jsme soupeři dovolili snadné a laciné koše, kdy hrajeme individualisticky a v obraně děláme zbytečné chyby jako v minižácích. Bohužel tyhle úseky hry se opakují každý zápas a musíme se na to zaměřit,“ zdůraznil trenér David Machač.

Střelci: Hruška A. 24, Sýkora V. 13, Kropáček M. 7, Adámek M. 7, Klvaň M. 6, Šťastný M. 6, Konývka R. 3, Zhříval J. 3, Bareš A. 1.

BC KOLÍN – BK Brandýs n. Labem 100:46 (19:12 49:21 73:31)

„Proti oslabenému soupeři jsme měli celý zápas pod kontrolou a ve druhém poločase to byl od kluků hon za 100 body v útoku. Celý víkend odehrál dobře Adam Hruška, který svou aktivitou byl nepříjemný na obou stranách hřiště,“ poznamenal David Machač.

Střelci: Hruška A. 22, Šťastný M. 17, Konývka R. 14, Matoušek J. 12, Kropáček M. 11, Sýkora V. 8, Adámek M. 6, Zhříval F. 5, Bareš A. 4, Koláčný O. 1.

Juniorky U19 – nadregionální liga

TJ Slovan Varnsdorf – BC KOLÍN 60:76 (14:21 30:48 48:61)

„Holky potvrdily roli favorita a vedly od začátku do konce. Chválím je za bojovnost i přes pár herních výpadků, kdy se nám soupeř lehce přiblížil,“ uvedla trenérka Radka Štěpánková.

Střelci: Mikovcová K. 23, Horká A. 15, Krausová B. 11, Vaňková T. 8, Kvačková K. 7, Boskovicová V. 4, Ulčová A. 4, Bečvářová K. 4.

Tismický Rychlík a Patočka z Dobřichova pro letošní rok dohráli

ŽENY B – SBL

BC KOLÍN – Basket Poděbrady 60:54 (15:11 7:18 19:14)

„Věděli jsme, že to nebude lehké utkání, protože minulou sezonu jsme s nimi dvakrát prohráli. Do zápasu jsme nastoupili bojovně a od samého začátku to byl vyrovnaný zápas. V druhé polovině zápasu jsme zlepšili obranu a nedovolili jsme soupeřkám snadné koše, proto jsme se dostali do lehkého vedení, které jsme si udrželi do konce utkání,“ oddechl si trenér David Vetor.

Střelci: Kosíková M. 17, Macháčková K. 15, Mocová E. 14, Mikšovská I. 5, Bártlová N. 4, Černá N. 3, Kukalová T. 2.

MUŽI B – 2. kolo Českého poháru

BC KOLÍN – BK VIVIDBOOKS Pardubice 76:97

„V utkání s týmem z 1.ligy jsme dokázali hrát vyrovnaně první polovinu utkání, poté nás začal soupeř přehrávat fyzicky a to se projevilo na vývoji skóre. Prohru o 20 bodů nepovažuji za ostudu, ale naopak si myslím, že jsme byli důstojným soupeřem a odehráli slušné utkání. Nebýt výpadků v první polovině, které jsme si způsobili sami svou nekoncentrovaností na hru, ale na rozhodčí, mohl být vývoj i konečné skóre ještě lepší. Nyní se již musíme soustředit na utkání v naší soutěži a z tohoto utkání se poučit,“ řekl trenér Miroslav Sodoma.

Střelci: Kosík L. 21, Somberg F. 13, Adámek M. 13, Nečas L. 8, Sýkora V. 5, Kocourek M. 5, Šťastný M. 4, Vlček M. 4, Vacek L. 1.

